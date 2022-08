Las críticas a Rubí no paran: “Si realmente sufriera de ansiedad hubiese renunciado como Emilio”

La Academia 20 años, el reality show musical considerado el más importante de México, llega a su fin este 14 de agosto tras su inicio el pasado 12 de junio.

La participación de Rubí Ibarra, la quinceañera más famosa de México, ha estado marcada por la polémica desde que se anunció su selección a La Academia y más aún cuando resultó ser nombrada la cuarta finalista de los cinco que compiten por titularse como el ganador de La Academia 20 años.

Rubí pasa a la historia del reality de TV Azteca como la participante que llegó a la final sin haber asistido a dos conciertos disputados el fin de semana previo a las seminales, por lo que muchos internautas han señalado que la potosina llegó a la final sin reunir los méritos.

Tras contraer covid-19 la quinceañera más famosa de México estuvo ausente de los ensayos y de las presentaciones durante una semana, un récord que ningún alumno acumula hasta el momento. Al faltar a dos conciertos no se expuso a las críticas del jurado, ni a las votaciones del público, algo que sin lugar a dudas le dio ventaja sobre los demás.

Tras la eliminación de Eduardo Ochoa, el pasado domingo 7 de agosto, se desató una tormenta de críticas sobre la alumna de 21 años, a quien la fama le llegó de repente por su viral fiesta de 15 años el 26 de diciembre de 2017.

Pero el sábado 6 de agosto la estudiante logró críticas favorables de los jurados.

El sábado 6 de agosto Rubí Ibarra, la quinceañera más famosa de México, regresó a cantar en La Academia tras ausentarse durante dos conciertos el fin de semana anterior por contraer covid-19. Ese día las críticas de los jueces favorecieron a la potosina, quien no ocultó su alegría al escuchar a los jurados.

“Espero que te dé covid más veces, eres otra, eres otra, ¿Dónde quedó?, ósea, de verdad lo siento, no quiero que se escuche como una burla, sé que tuvimos muchas pérdidas porque este virus ha sido terrible (…) Hermosa, estaba aterrada, no tenía ninguna fe después de toda esta semana y de toda esta parafernalia, alguna vez me preguntó Yahir: ‘¿tú eres una rubilivers?’ (…) hoy más que nunca, hoy, esa cara que tú hiciste, esos gestos, eso que te ha costado tanto trabajo y esa voz que yo no había escuchado, quiero decirte que me convence una vez más de que Yo soy una rubilivers, me voy por Rubí (…) Soy una rubilivers”, le comentó Lolita Cortés el sábado.

El ataque de ansiedad de Rubí

El domingo, luego de escuchar las críticas de los jueces, Rubí externó tener un ataque de ansiedad.

Esto la sacó del espectáculo durante el resto de la noche, y solo regresó para la ronda de eliminaciones en la que incluso pidió un derecho de palabra para darle gracias al público por apoyarla.

El ataque de ansiedad ha sido puesto en duda, al punto que más de un seguidor del reality ha recordado la renuncia de Emilio, quien salió del reality al externar problemas de ansiedad, y se fue antes de que lo corrieran por su propia voluntad.

“Si realmente la ansiedad existiera en ella hubiese renunciado, cómo lo hizo Emilio y que es cosa de aplaudirse, están como Santiago que se iba y se iba y nomás no salió por gusto propio y solo hacen su drama”, señaló uno de los internautas que cuestiona a Rubí por haberse quedado en el reality.

“Es increíble que esta muchachita se haya colgado de la Academia para tener sus cinco minutos de fama. Desastroso que permitan esa clase de personas en un reality que es de talento. Pero ni modo el dinero manda y como los votos son pagados, se figuran los miles de miles que TV AZTECA recibe”, indicó otro seguidor de La Academia.

“Puro drama es Rubí para llamar la atención y que el público se apene de ella”, “La peor de la cadenita y queda dentro de las finalistas , no puede ser !!!! Que ocupe ella un lugar de alguien que canta mucho pero mucho mejor que Rubí”, fueron otros de los comentarios que externaron los internautas.

Este domingo 14 de agosto se sabrá quién será el ganador entre Nelson, de Guatemala; Mar, de Ecuador; Cesia, de Honduras, y Rubí Ibarra y Andrés, los únicos mexicanos que quedan en la competencia.