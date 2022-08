Manuel Ojeda, revelan la causa de muerte del actor

Esta semana se dio conocer la muerte del primer actor Manuel Ojeda, quien falleció a los 81 años de edad. Fue a través de una publicación de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) que se informó de esta noticia. No obstante, hasta ahora Gerardo Lucio, el representante de Ojeda dijo la causa de muerte del actor. “Fueron cerca de dos meses que estuvo viendo a doctores porque no podía comer, tenía cierto asco por la comida. Él ya estaba un poco decaído, ya estaba un poco malito. Ingresó al hospital y ya no pudieron hacer nada por él”, dijo Lucio.

En la misma manera, el representante de Ojeda apuntó, “Manuel ya venía un poco mal, podemos verlo en Corazón Guerrero que está un poco demacrado”. Como dato relevante, “Corazón Guerrero” fue la última telenovela en la que Manuel Ojeda participó con el papel de “Abel”. “La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Manuel Salvador Ojeda “Manuel Ojeda”, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en Paz”, fue el mensaje con el que la ANDA dio la sorpresiva noticia.

Manuel Ojeda tuvo una larga trayectoria

“Pedro Páramo”, “La Gata”, “Corazón Guerrero”, “La Furia de Dios”, “Salón México” y “El hombre de blanco” son algunos de los proyectos en los que participó Manuel Ojeda. Es preciso decir que Ojeda se caracterizó por ser uno de los villanos más famosos de la televisión mexicana por su presencia y buena adaptación de los personajes. Para conmemorar su partida, desde la cuenta oficial de la telenovela “Corazón Guerrero” los miembros de la producción hicieron saber que “Manuel Ojeda siempre será un gran ejemplo”.

Manuel Ojeda. Manuel Ojeda. / Foto: Instagram.

Finalmente, ante la partida de Manuel Ojeda los usuarios no tardaron en reaccionar a su muerte y escribieron comentarios como: “Lamentable noticia”, “Mi más sentido pésame”, “Qué tristeza”, y “Que en paz descanse”. Con esto se puede decir que Ojeda, quien dedicó su vida a la actuación quedará por siempre en la memoria de las personas a través de su excelente trabajo actoral.

Lo más leído en Publimetro