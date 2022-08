Mujer acusa al comediante y standupero, Mau Nieto, de abuso

Nuevamente un caso de presunto abuso sexual se ventila en redes sociales, en esta ocasión fue la usuaria de Twitter Melissa Yamel (@MelissaPurrs), productora de Stand Up, quien denunció que fue víctima de abuso sexual por parte del comediante Mau Nieto.

“Aprovechando que ya clausuraron (por fin ) el Woko Comedy Club, abro de la vez que, el comediante llamado Mauricio Nieto (@MauNieto) abusó de mí en 2018″, así inició su revelación en un extenso hilo.

Melissa Purrs decidió dar todos los detalles del momento que vivió, “Cuento esto como una muestra de amor propio, porque es algo con lo que ya no quiero cargar. Me ha pesado mucho mantener este ‘secreto’ pero hoy, con la frente en alto y desde mi corazón quiero romper el silencio”.

Aprovechando que ya clausuraron (por fin ) el @WokoComedyClub y @ciento39, abro 🧵de la vez que, el comediante llamado Mauricio Nieto (@MauNieto) abusó de mí en 2018. pic.twitter.com/zwYzTsQAd1 — Yamel. (@MelissaPurrs) August 15, 2022

Hubo comentarios de apoyo a la productora, pero también algunos que cuestionaron los hechos. Cabe resaltar que la cuenta oficial de la Fiscalía de la CDMX decidió darle apoyo para la denuncia.

“El Woko es un lugar que frecuentaba ya que amo el stand up. Era un viernes cualquiera, Mauricio Nieto y otros comediantes se encontraban ahí. Al verlo me emocioné mucho pues él, acababa de estrenar su primer especial en Netflix. Me acerqué a decirle que me había gustado mucho su rutina, a lo que de inmediato contestó; ‘Qué estás tomando?’ Después de eso compró un mezcla y otro y otro y otro. Después de tantos, recuerdo haberle preguntado: ‘Mauricio Nieto, por qué me invita tantos tragos?’ ‘Para poder coger contigo’- respondió”, puntualizó Yamel.

La también productora de contenidos explicó que tras llevarla al baño tuvieron relaciones sexuales, “las cuales, yo no consentí en ningún momento. No sé cuánto tiempo estuvimos en el baño, pero lo que sí estoy segura es que llegó un momento en el que intentaron abrir la puerta, la golpeaban y se escuchaban muchos gritos. Los que estaban afuera, sabían que Mauricio y yo estábamos dentro, pues empezaron a gritar que ‘nos apuráramos’. Mientras esto ocurría, recuerdo haberle dirigido la mirada, ignoró por completo lo que ocurría fuera, mientras yo, agarraba con todas mis fuerzas la perilla para que no la abrieran”, agregó.

Dentro de la narración explicó que ante esa experiencia decidió alejarse de la comedia por algunos meses por miedo, “Yo ya no era Melissa, era ‘la que se cogió a Mau Nieto’. Sin embargo, en abril del mismo año, comencé a asistir nuevamente a los Open mics y a shows; dentro de mí sabía que no era mi culpa y que Mauricio fue quien se aprovechó de mí”.

Por último, compartió, “Durante muchos años, me había negado a contar esta historia, solo algunos amigos la sabían, y la verdad es que también me tardé mucho en darme cuenta de que esa noche de febrero desencadenó una ola de violencia imparable. Hasta hoy”.

“Para terminar, quiero invitarlos, especialmente a los otros hombres que estaban ahí ese día, a considerar la importancia de detener algo que, claramente, saben que no está bien. Y a todas las morras comediantes o que quieren empezar a hacer comedia, habemos un chorro de mujeres comprometidas a la creación de espacios seguros. No estás sola, aquí está la resistencia”.

Esto es lo único y último que voy a decir respecto a ese tema, por mi salud mental y como una muestra de amor hacia mi persona.



Abrazos a todxs. — Yamel. (@MelissaPurrs) August 15, 2022

Usuarios apoyan o critican a la joven tras revelar historia con Mau Nieto

Entiendo. Pero también hay que aprender a decir no a un trago, luego otro, luego otro. — Marty Byrde Jr. (@mrpat_77) August 15, 2022

A toda la gente preguntando que por qué hasta ahora y por qué por aquí: 1) Las víctimas tardan años en poder hablar de estos temas, 2) Es la única forma de hacer que todos se enteren mucho más rápido y en voz propia.

Hay mucha ignorancia por aquí, yo te creo. — Avena (@moyopolis) August 15, 2022

A mí me gustaba mucho Mau y su trabajo pero no por eso apruebo lo que hizo ni creo que sea mentira. Yo sí te creo y no estás sola. 💜 Hoy dejo de consumir su contenido. — k de kawaii 🦋 (@liiiiiiiaaaaaa_) August 15, 2022

1. Por que si la mayoría de las veces no nos creen menos cuando denuncias a una persona con influencia y justo por comentarios como tu punto 2.

2.ella es la que estaba intoxicada y desorientada — Ara Soto (@ara_sv97) August 15, 2022

El tema del consentimiento es muy fácil basta decir NO y en ninguna parte de su relato veo que haya expresado su negativa, así que el que calla otorga, el consentimiento no es necesario expresarlo, la falta de éste, SI. — Roberto Calavera (@Rob_Calavera) August 15, 2022