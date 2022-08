Lupillo Rivera quedó impresionado por cómo imitó Arath de la Torre a Christian Nodal

Lupillo Rivera quedó sumamente impresionado por la imitación que hizo el comediante Arath de la Torre sobre Christian Nodal, en el estreno de la nueva temporada del reality show “El Retador”.

Arath de la Torre cambió por completo su imagen para lucir como como el intérprete sonorense, incluso llegaron a hacerle todos sus tatuajes y le tiñeron el cabello de colores.

Pero en su interpretación el también conductor usó una de las indirectas que le lanzó Christian Nodal a Lupillo Rivera al decir la frase “algunos no han logrado superarla”, ya que antes de que Belinda saliera con Nodal, mantuvo una relación con Lupillo.

A lo que el cantante terminó soltando varias carcajadas gracias a la divertida interpretación de Arath de la Torre sobre actual novio de Cazzu.

Arath de la Torre dijo que decidió imitar a Christian Nodal porque siente mucha admiración por él

A pesar que la imitación de Arath de la Torre no fue cien por ciento acertada a la personalidad de Nodal, el comediante explicó que decidió empezar el reality show personificándolo, ya que siente una profunda admiración por el intérprete de “Botella tras botella”:

“Es un gran artista, es un ídolo. Me he clavado más en su música y sin duda es un gran artista, tú no puedes interpretar a alguien que no admiras”, expresó Arath de la Torre tras culminar su presentación.

Pero a pesar de su esfuerzo, fue vencido por Pierre David, quien imitó a Chuponcito. Además, los fanáticos de Christian Nodal no tardaron en criticar al comediante, pues consideraron que su interpretación no estuvo a la altura.

Además, Arath de la Torre afirmó que no sabía que Lupillo Rivera estaría como jurado del reality.