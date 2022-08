No te pierdas una noche de Jazz y Big Band en el Lunario

Dannah habló con Publimetro sobre este concierto donde estará acompañada por una Big Band y por grandes músicos para ofrecer una noche llena de sorpresas y buena música.

¿Qué veremos en este concierto?

— Es un concierto de gran formato, una Big Band. Todos los músicos vienen de Jalapa que es la Atenas Veracruzana donde hay mucha cultura. Estaré acompañada de Tonatiuh Vázquez que hizo un arreglo de un tema mío que compuse durante la pandemia, estamos hablando de un tema contemporáneo con un sonido fresco y nuevo y; el contrabajista hizo también un arreglo de otra canción que estrenaremos esa noche.

Tendremos como invitada de lujo a Argentina Durán la primera mujer en ser pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional, que le abre la brecha a muchas otras que tienen la oportunidad de estar en orquestas tan renombradas. Presentaremos un tema de Stevie Wonder con arreglos para Big Band y Argentina interpretará Rapsodia en Azul de George Gershwin, después se incorporará en el tema Cuando vuelva a tu lado de María Grever. Es un repertorio bastante amplio entre los clásicos del jazz, algo moderno y temas totalmente nuevos, será un concierto muy diverso.

Actualmente con tantos géneros musicales, ¿cómo ves el jazz?

— El jazz lleva muchos años activo en nuestro país, no había habido tanta difusión, exposición, ni tantos lugares y públicos para el género. Siento que es muy importante la labor que han hecho las generaciones que están antes de mi porque ellos abrieron un camino muy importante para el género en nuestro país. Actualmente veo mucha gente joven estudiando para ser instrumentista de jazz, en cualquier instrumento, sean hombres o mujeres, hay una diversidad y muchas oportunidades para las nuevas generaciones y eso me emociona mucho porque quiere decir que el género va seguir activo y evolucionando en nuestro país.

“Una Big Band es cosa de otro mundo, es una energía que no se puede explicar con palabras, lo tienes que vivir”. — Dannah Garay, cantante y compositora

¿Qué representa para ti un escenario como el Lunario?

— Me encanta, es la quinta vez que voy a estar cantando. He estado en otras circunstancias presentando dos discos, pero nunca con una Big Band. Cada presentación es algo especial y estoy contenta porque me presento con una invitada especial y una gran orquesta.

¿Qué viene para Dannah Garay?

— Siempre en la música hay caminos por recorrer, nunca se acaba. De momento, pretendo seguir sacando los sencillos que tengo ahí grabados que forman parte de una colección que hice durante la pandemia, después no sé que sigue, pero siempre estoy con los brazos abiertos para recibir lo que la música traiga para mi camino.

Dannah Garay es compositora y cantante de jazz; patrocinada por Shure México. Fue becada en 2009 por la Fundación Jazzfest y la representó a nivel nacional e internacional durante un año.

Dannah se ha presentado en Estados Unidos, Latinoamérica y en numerosos escenarios de la República Mexicana. Además de haber participado en la serie de conciertos de inauguración del Global Jazz Institute del Berklee College of Music de Boston.

En 2022 recibió el premio El Sol de Oro otorgado por el Círculo Nacional de Periodistas por “Su extraordinario talento siendo considerada una de las mejores voces en la historia de la música y el jazz contemporáneo en México”.

