“A nosotras nos gustan con cabello natural”: Aleks Syntek desata una ola de burlas al decir que no le gustan las mujeres operadas

Aleks Syntek ha pasado los últimos años de escándalo en escándalo y de polémica en polémica. Sus comentarios sin filtro han alejado a muchos de sus antiguos seguidores y puesto una pared con otros cantantes que han sido atacados por el cantante mexicano.

La polémica más reciente de Aleks Syntek, de 52 años, surgió a propósito de sus críticas a las mujeres que se hacen cirugías plásticas y retoques.

“A mí me gustan las mujeres naturales, con poco maquillaje, no me gusta que se produzcan, no me gustan que se pongan busto falso, o se pongan nalgotas, o que estén todas buenotas, o que se inyecten la boca”, indicó durante una entrevista.

Como era de esperarse los comentarios de Aleks Syntek, nacido en Mérida el 29 de septiembre de 1969 desataron una ola de burlas y críticas, tal como ha ocurrido antes con sus opiniones sobre el reguetón y otros temas.

“Si tengo que vender cacahuates, vendo cacahuates”, ha dicho al referirse al reguetón.

Los internautas han acudido a sus redes sociales para dejarle comentarios.

“Solo vine a decir por si estabas con el pendiente que a nosotras nos gustan con cabello natural”, “No me gusta que se pongan chinos falsos, me gustan con entradas naturales”, “Tengo dos preguntas: 1. ¿Tú cabello es natural? 2. ¿Tú eres él que se robó a las ardillas?”, “No nos mientas a ti te gustan los jóvenes de 17 años de Inglaterra JAJAJAJA”.

Aleks Syntek fue el encargado de producir los musicales durante La Academia 20 años que cerró el 14 de agosto de 2022 con el triunfo de Cesia, ‘La Leona de Honduras’.

Durante el reality show interpretó algunos de sus éxitos más recordados.

Todo apunta a que al intérprete de temas como “Por volverte a ver”, “Sexo, pudor y lágrimas”, Tú necesitas, Hey tú!, y “Duele el amor” no se le da la amabilidad en las redes sociales.

El cambio de imagen de Aleks Syntek

Aleks Syntek ha estado en el ojo del escándalo por sus comentarios altisonantes sobre diversos temas. También se ha trazado en peleas con sus seguidores que le han costado su popularidad y valido un amplio rechazo.

Hace ocho años Aleks Syntek apareció en los escenarios con varios kilos menos y una imagen renovada en su cabello.

@syntekoficial Hoy les comparto un detrás de cámaras, de cómo me preparé para la Gala de @laacademiatv donde compartimos escenario con los inigualables #KumbiaKings ♬ sonido original - AleksSyntek

“No creo que se haya injertado cabello, creo que usa peluquín, un injerto de cabello es algo de mucho tiempo y no queda tan frondoso como se le ve a él”, “Definitivamente es prótesis capilar. En cuestión de minutos se aplica y se quita”, “Es la tía pelucas”,

Otra de las polémicas de Aleks Syntek surgió por sus críticas al reguetón que considera un género misógino.

“Creo que Aleks Syntek es muy talentoso, en lo personal hay mucho de su trabajo que me agrada, desgraciadamente no es un cantante para estos tiempos, el reguetón ha permeado y está de moda, las nuevas generaciones lejos de evolucionar van para atrás, la música dejó de ser un arte para transformarse en un producto. Sintek tampoco se ayuda, está bien que no me guste ese tipo de música y lo exprese, pero tampoco debe engancharse en eso ni decirlo en cada espacio que le dan, considero que si quiere cambiar las cosas debe hacer su trabajo, usar su gran talento para proponer algo nuevo y ser más inteligente para reírse de sí mismo”.

“Pues tiene razón, el reguetón es una m***, letras misóginas y denigrantes, los cantantes de reguetón ni siquiera cantan, es puro autotune, lo que componen es una m**** ni siquiera deberían recibir premios, pero en fin, cada quien es libre de escuchar lo que les guste, pero eso no quita que el señor tenga razón, aunque eso sí, nadie debería excusar sus malos actos”.