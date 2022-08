Aleks Syntek culpa a meseros de poner reguetón en restaurantes

El cantautor Aleks Syntek vuelve a abrir la conversación sobre el reguetón. El compositor y músico suele hablar de cómo se encuentra la industria de la música, sobre todo con géneros que para él, no deberían de existir o al menor debería regularse su reproducción en lugares públicos.

Hay que recordar, que en 2017, el cantante arremetió por primera vez contra el género urbano cuando, en entrevista con la periodista Adela Micha, dijo que no entendía el gusto del público por este tipo de música, pues las letras “son misóginas y vulgares”. A su vez, consideró que el reguetón es “de simios.

Synkek ha protagonizado varias polémicas a lo largo de su carrera, que van desde situaciones personales, el video viral de la canción de catsup, o su reciente participación en La Academia.

[ 25 productos imprescindibles para este Regreso a Clases en Claro Shop ]

Durante el podcast de Pedro Prieto, llamado Podcast Auténtico, Aleks Syntek compartió nuevamente su opinión sobre el reguetón, en especial hacia quienes lo reproducen en lugares como cines, restaurantes o plazas comerciales.

En su participación aclaró que nunca solicitó prohibir este género, solo pidió regularlo, con el fin de de controlar el lugar y hora en que puede ser reproducido.

“Si los reguetoneros quieren seguir diciendo groserías en todas sus canciones es cosa de ellos. Cuando yo hablo de regulación es cuando tú llegas a un restaurante a las 10 de la mañana donde haya abuelos, papás, niños… La ponen los meseros, los dueños no se fijan que los meseros son los que ponen música”, apuntó el músico.

Aleks Syntek compara la comida rápida con el reguetón Aleks Syntek compara la comida rápida con el reguetón

Aleks Syntek pide regular el reguetón en lugares públicos

El también actor y productor mexicano, aseguró que como padre no es su deber cuidar lo que sus hijos ven o escuchan, ya que sería invasivo, no obstante, recalcó que tiene el derecho de multar establecimientos.

“¿Por qué tienes que estar escuchando eso? No es que yo le tape los ojos a mi hijo, es invasivo estar en todos lados. Tengo el derecho a multar al lugar por estar poniendo música a horas y en lugares no apropiados. Tú tienes el derecho de multar al lugar por poner música que no es adecuada”, finalizó.

RECOMENDACIÓN EN PUBLIMETRO TV: