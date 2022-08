Américo Garza confiesa que Karla Luna lo engañó con un narcotraficante

La controversia continúa entre Américo Garza y Karla Luna, esto aún después de que Luna falleciera y que Garza ya tenga una vida nueva con Karla Panini. Y es que ahora Américo Garza y Karla Panini hicieron una transmisión en vivo en la cual Garza dijo que Karla Luna lo engañó en repetidas ocasiones con un peligroso narcotraficante. “Yo nunca quise salir a aclarar que yo no quería estar con Karla porque me engañó y tú sabes cuántas veces me engañó y con quienes me engañó”, mencionó Garza.

Es preciso decir, que desde un inicio la pareja explicó que decidieron hacer este video debido a que el hermano de Karla Luna se metió en su polémica, y este video está dedicado al hermano de Luna. “Tú sabes del narcotraficante con el que me engañó y sabes que no era cualquiera era el líder de un cártel y me sorprende que no haya salido aún, porque van a salir más en el libro en donde salen las artistas”, dijo Américo del supuesto romance de Luna con un narco.

Américo Garza y Karla Panini están hartos de ser señalados

Asimismo, Américo Garza dio algunos detalles de quién es el narcotraficante con el cuál habría tenido una relación Karla Luna. “A este hombre lo abatieron en 2010”, añadió Garza. Algo relevante que también comentó Garza en el video fue que “él descubrió la infidelidad de Karla y que lo trataron de secuestrar y de asesinar”. Además, Américo Garza confesó que él ya llevaba mucho tiempo sin querer estar con Karla Luna.

Karla Panini y Américo Garza. Karla Panini y Américo Garza. / Foto: Instagram.

Finalmente, Américo platicó que él y Karla Luna tuvieron “una relación muy tóxica” y que él no se quería casar pero se casó con Luna cuando le dio cáncer. “Todos hacen ver que yo la dejé cuando le dio cáncer, pero yo me casé con ella cuando le dio cáncer”, afirmó Garza. “Nuestra relación fue muy mala, nunca fue un matrimonio feliz y si me quedé con ella con un tiempo fue por mis hijas”, concluyó Américo.

