Lit Killah está listo para conquistar a la Ciudad de México con su gran talento

El cantante argentino de 22 años Lit Killah está de regreso en la Ciudad de México y es que el rapero originalmente llamado Mauro Román Monzón se presentará en la CDMX este 27 de agosto en la “Sala de Armas”. De la misma manera, el cantante se encuentra en la promoción de su más reciente sencillo llamado “La Tormenta” y de esto en entrevista con Publimetro dijo, “Esta canción salió de una idea que tuve mientras estaba en el estudio con el productor Big One y queríamos hacer algo raro con armonías que suenen a iglesia, algo bien épico. Algo diferente también fue que al terminar La Tormenta decidimos que sería una canción pop con una vibra oscura”.

Asimismo, el artista contó que él está abierto a no definir su música en un solo género musical y dijo, “A mí siempre me gusta experimentar mucho y combinar muchos sonidos. Me gusta el apuntar a tratar de hacer algo un poco nuevo y fresco y creo que en La Tormenta lo logré”. Algo que vale la pena añadir es que Lit Killah comentó que sus siguientes canciones serán totalmente diferentes a “La Tormenta”, ya que busca sorprender a sus fans con su originalidad.

Lit Killah sacará un álbum este año

El cantante apuntó que le gustó mucho trabajar con el productor musical Big One y mencionó, “Él es mi amigo desde hace muchos años y él es el mejor productor de Argentina. Siempre que hago algo con él termina saliendo una buena canción”. De su llegada a México para su próxima presentación en la “Sala de Armas” Lit Killah compartió, “Me siento súper bien y cuando llegué la gente estaba muy eufórica, me estuvieron esperando en el aeropuerto y en el hotel. Tengo muchas ganas de estar en mi show a ver cómo me recibe el público mexicano”.

Lit Killah. Lit Killah. / Foto: Cortesía.

Finalmente, Lit Lillah confesó que este año saldrá su disco y de esto comentó, “El concepto del disco va a estar muy bueno, es algo que estuve pensando bastante y la estética del disco en cuanto a sonido será una mezcla muy distinta como R&B con samples”. Para concluir, Lit dijo de el cierre de su gira musical que será en Argentina, “El show de Argentina va a ser especial porque va a ser distinto a todos los demás conciertos. En estos días estaré anunciando cómo va a ser y en dónde va a ser y les aseguro que será un show muy loco”.

