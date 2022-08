Cristina Umaña habla de su fascinación por Noticia de un Secuestro

A inicios de los años noventas en Colombia un grupo de narcotraficantes llamados “Los Extraditables”, liderados por el capo Pablo Escobar, secuestraron a un grupo de periodistas. Partiendo de esto, el famoso escritor colombiano Gabriel García Márquez escribió un libro llamado “Noticia de un Secuestro” el cual es una crónica de este terrible suceso. En este mes, la plataforma de streaming Amazon Prime Video estrenó una serie llamada “Noticia de un Secuestro” la cual está basada en el libro de García Márquez. En entrevista con Publimetro, Cristina Umaña, protagonista de la serie compartió, “Yo leí este libro hace 14 años y quedé enamorada y conmovida de este relato de Gabo”.

Asimismo, la actriz quien interpreta a “Maruja Pachón” que es directora general de Focine compartió, “El ser parte de este proyecto es un gran sueño para mí”. De su proceso actoral para darle vida a “Maruja”, Cristina Umaña contó, “Aproveché todo el tiempo que tuve para documentarme con archivos periodísticos e históricos y por supuesto volví a leer el libro y también leí un libro de Gloria Pachón que es hermana de Maruja y esto me ayudo mucho a entender la historia de vida de mi personaje”.

Gabriel García Márquez sigue siendo recordado por su excelente escritura

Es preciso decir que “Noticia de un Secuestro” es el primer libro de Gabriel García Márquez que es adaptado en un formato de streaming. La serie está conformada por 6 episodios que narrarán esta intrigante historia que fue un suceso muy importante para Colombia en su momento. “Yo vivía en Bogotá, tenía 16 años y no existía todo este boom de medios y de comunicación que hay ahora y estábamos supeditados a dos o tres medios y el país entero fue testigo no solo de este secuestro masivo, sino de muchos secuestros y circunstancias que fueron muy difíciles”, platicó Umaña de su experiencia personal con la noticia del secuestro ejecutado por Los Extraditables.

Finalmente, Cristina Umaña dijo, “En su momento me conmovió profundamente este relato de Gabo al leerlo como colombiana y como ser humano. Siento que Gabriel García Márquez logra contarnos con todo lo bonito y con lo no tan bonito que somos colombianos pero lo hace con una maestría que me hace orgullosa de sentirme colombiana. Y hay una cosa que Gabo dice que me gusta mucho y es que si a todos los países se les quitará también todo lo malo que han vivido no serían lo que son”.

