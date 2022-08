Gussy Lau da sus primeras declaraciones del escándalo con su exnovia Ángela Aguilar

Después de toda la polémica que se desató luego de que fotos de la cantante Ángela Aguilar y el compositor Gussy Lau besándose salieran a la luz, el músico dio sus primeras declaración de esto. “Me dolió que se le atacara así, honestamente. Ella nunca había tenido un escándalo, digo un beso, ¿no?, pero no dejó de ser escándalo”, comentó de Ángela Aguilar, su exnovio Gussy Lau a los medios de comunicación.

Es preciso decir, que Gussy Lau fue interceptado por los medios de comunicación en los días recientes en su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México. Y de su romance con Ángela Aguilar, Gussy Lau confesó, “Sí me enamoré y creo que los problemas de pareja se hubieran arreglado en pareja”. Cabe resaltar que a pesar de su gran éxito en el ámbito musical, Ángela Aguilar tiene 18 años, mientras que Lau tiene 33 y esto significa que había una diferencia de edades de 15 años.

Gussy Lau y Ángela Aguilar le pusieron fin a su relación

Asimismo, Gussy Lau dijo a los medios de comunicación que su relación con Ángela Aguilar quedó en el pasado y comentó, “Creo que la vida está enfrente y no atrás, no hay que aferrarse a lo que ya pasó, es un aprendizaje y listo”. Acerca de la relación laboral entre Pepe Aguilar y Gussy Lau vale la pena mencionar que Pepe había dicho en una entrevista que Lau todavía tiene canciones que grabó con Machin Records, que es la disquera de Aguilar y dijo, “Por el momento todavía no sabemos qué va a pasar ahí, hay que ver pero ya habíamos grabado veintitantas canciones”.

Ángela Aguilar. Ángela Aguilar. / Foto: Instagram.

Finalmente, hace unas semanas Ángela Aguilar estrenó una canción llamada “Se Disfrazó” en la cual la artista sale vestida como una princesa en el video musical. Y de esto se dijo que en este proyecto Gussy Lau y Ángela Aguilar colaboraron al escribir la letra de la canción en conjunto.

