Rockland México: Así puedes asistir al festival de clásicos del rock en CDMX

Rockland México surgió como una idea luego de imaginar un estadio repleto de músicos tocando clásicos del rock en algún punto de la Ciudad de México. Este sueño será realidad en diciembre 2022. En el magno evento incluirán clásicos en inglés de bandas como Kiss, Metallica, Guns N’ Roses, Nirvana, entre otros íconos del género musical.

Publimetro tuvo la oportunidad de platicar con los organizadores del evento, Teresa Espino y Rodrigo Renovales; y con la directora de la Harmony Escuela de Música, Elsy Fernanda Paz, y alumnos que participarán en el mega concierto.

Renovales, empresario creador de La fábrica de Santa y El mago de Oz, explicó que Rockland se ha organizado en lugares de Europa, como Italia, Francia y Gran Bretaña; sin embargo, el visionario busca conformar una banda de “777 músicos, por ser un número mágico, entre los que esperan: 150 baterías, 150 bajos, 150 guitarras y 327 voces”, con el fin de que la voz de las piezas musicales no se pierdan en la historia.

Espino, quien es parte de la organización del macro evento, detalló que “será una fiesta para músicos y una gran experiencia para quienes asistan”, resaltando que el objetivo principal de Rockland es “poner en alto el nombre de México”.

La directora de Harmony, mencionó que cuando los organizadores de Rockland contactaron a la escuela, pensaron que era una gran oportunidad para alumnos y profesores, “la música no tiene generaciones, es para todos”, subrayando que los seleccionados para participar en el concierto son 16 alumnos y 4 profesores de dicha institución.

En el mega concierto se estiman 15 mil espectadores y los boletos están disponibles desde $560.00 pesos, aquí: BOLETOS ROCKLAND MÉXICO.

¿Eres músico y te gustaría ser parte de este concierto masivo de rock en México? Aún estás a tiempo, el equipo de Rockland México sigue recibiendo músicos para integrarlos a este de clásicos del rock.

Harmony interpreta "We will rock you" de Queen. Alumnos de la escuela de música Harmony ensañan un clásico del rock en inglés que será interpretado en Rockland México.