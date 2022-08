The Warning llenará de energía y talento el Teatro Metropólitan

"The Warning". "The Warning". / Foto: Instagram.

Las hermanas Paulina de 20 años, Daniela de 22 años y Alejandra Villarreal de 17 años, mejor conocidas como “The Warning” han demostrado que el rock también es para mujeres y es que estas jóvenes regiomontanas han puesto el nombre de México en grande con su talento y sus impresionante fuerza musical. Fue en 2013 cuando “The Warning” nació y en 2022 abrirán el concierto de “Guns N’ Roses” en Monterrey el 23 de octubre en el estadio Mobil Super. De esto, en entrevista con Publimetro Daniela de “The Warning” dijo, “Estamos muy emocionadas porque nosotras desde niñas crecimos con esta banda y hacíamos covers de Guns N’ Roses entonces el ser invitadas a participar en este concierto y en nuestra ciudad Monterrey es algo que nos honra muchísimo”.

Asimismo, “The Warning” se presentará en dos fechas en la Ciudad de México en el Teatro Metropólitan este 26 y 29 de agosto y de ello Daniela comentó, “Hace mucho que no tocamos un show propio en la Ciudad de México y la última vez que tuvimos un show parecido fue en el 2018 en El Lunario del Auditorio Nacional y ahora estaremos en el Metropólitan y no me la puedo creer”. Es relevante decir que a su corta edad, las hermanas Villarreal ya cuentan con 9 años de carrera llenos de éxito, que las han posicionado actualmente como un referente de la música rock en México y en Estados Unidos. “Error” es el nombre de su más reciente disco el cual estrenaron en junio de este año y canciones como: “Disciple”, “Choke”, “Error” y “Money”, son algunas de las canciones que conforman este álbum.

“The Warning” tocará “Error” por primera vez en vivo

Es preciso decir, que Paulina apuntó que en estos próximos conciertos en el Teatro Metropólitan tocarán por primera vez en vivo “Error”. “Va a ser la primera vez que vamos a tocar el disco completo en vivo entonces va a ser un show muy especial para nosotras”, dijo la artista. Acerca de sus inicios, Alejandra de “The Warning” platicó, “Desde que estaban chiquitas Dany y Pau entraron a un campamento musical y desde ahí les empezó a encantar la música y luego entraron a clases de piano. Sin embargo, yo creo que nuestra mayor inspiración fue el videojuego Rock Band porque de niñas nos la pasábamos jugándolo”.

Paulina, Daniela y Alejandra Villarreal. Paulina, Daniela y Alejandra Villarreal de "The Warning". / Foto: Instagram.

Finalmente, Daniela comentó, “Desde pequeñas cada una tocaba un instrumento y después comenzamos a tocar juntas y nos gustó mucho y de ahí no hubo vuelta atrás”. Para concluir, “The Warning” habló de cómo es para ellas ser hermanas y pertenecer a una banda al mismo tiempo y de ello Paulina confesó, “Yo creo que una de las cosas que más extrañas cuando estás en gira es tu familia y el poder viajar con tus hermanas y tu familia es lo mejor”.

