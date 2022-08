Britney Spears y Elton John sorprenden con el estreno de Hold me closer

La princesa del pop Britney Spears está de vuelta después de 6 años de no haber sacado música nueva y en esta ocasión la artista se unió a Sir Elton John. “Hold me closer” es el nombre de esta nuevo éxito que se estrenó el día de hoy en todas las plataformas digitales. En cuanto a la canción , “Hold me closer” es una versión más moderna del éxito de Elton John llamado “Tiny Dancer”.

Es preciso decir, que “Hold me closer” también incluye versos de las canciones de Elton tituladas: “The One” y “Don’t Go Breaking My Heart”. En la canción se puede apreciar el distintivo tono de voz agudo de Britney el cual acompaña a la potente voz de Sir Elton John. Con “Hold me closer”, Britney estaría regresando a la música después de la batalla legal que le ganó a su padre Jamie Spears.

Britney Spears regresa a la música con “Hold me closer”

Asimismo, “Hold me closer” promete ser una de la nuevas canciones que ponga a bailar a todos ya que en los últimos años Elton John se ha dedicado a remasterizar su música y mezclarla con la voz de artistas jóvenes. Como fue en el caso de la canción “Cold Heart” en la cual colaboró con la superestrella Dua Lipa y fue todo un éxito esta melodía.

Britney Spears y Elton John. Britney Spears y Elton John. / Instagram.

Finalmente, para la portada de la canción Elton John y Britney Spears eligieron unas fotografías en las cuales salen ellos de niños. Cabe recordar que estos dos artistas muy grandes en sus épocas comenzaron en el mundo del espectáculo desde muy jóvenes, ya que Britney Spears ya era una cantante muy famosa a los 17 años y Elton John estaba en el punto más alto de su carrera a los 25 años de edad.

