Karely Ruiz estará en Ahora Urbano, ¿quieres conocerla? aquí te decimos cómo

La popular influencer Karely Ruiz anunció por medio de su cuenta oficial de Instagram que se encuentra en la Ciudad de México para asistir al evento “Ahora Urbano”. En este evento de reguetón las personas que son fanáticas de Karely Ruiz podrán conocerla y de esto la influencer dijo, “Hola buenas noches a toda mi gente voy llegando aquí a la Ciudad de México y el día de mañana tendremos el mejor evento del año en Ahora Urbano”.

Asimismo, Karely mencionó en una de sus historia de Instagram, “Me acaban de llamar y me acaban de decir que se liberaron boletos porque se habían acabado”. La joven apuntó que las personas que estén interesadas en conocerla podrán adquirir sus boletos solamente en la taquilla del Foro 360. No obstante, por medio del sitio oficial de Boletia también se pueden comprar boletos y el precio del boleto para conocer a Karely Ruiz está en mil 500 pesos más los cargos de la aplicación.

Karely Ruiz se reunirá con sus fans

Es preciso, que “Ahora Urbano” se llevará a cabo el día de hoy a las 7 pm en el Foro 360 ubicado en Naucalpan de Juárez en el Estado de México. “Para toda la gente que me quiera conocer ya sean de México o de otros lados, corran porque los boletos se agotan y ahí nos vemos”, expresó Karely Ruiz en sus redes sociales. Además en el evento estarán presentes artistas como Ñengo Flow, Javiielo, Barrio Fino, Black Manbo, Gessa, Natalia Ontiveros, Yulissa Mendoza, entre otros.

Karely Ruiz. Karely Ruiz. / Foto: Instagram.

Finalmente, Karely Ruiz es conocida por apoyar a las personas ya que ella en varias ocasiones ha comentado que es de origen humilde y por eso le gusta ser agradecida y ayudar a quienes lo necesitan. Relacionado con esto la joven indicó en su cuenta de Instagram que muchas mamás le han pedido que las apoye con dinero para comprar los útiles escolares y dijo que sí lo hará en Monterrey.

