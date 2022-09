Dimitri Vegas y Like Mike: ‘la música latina está dominando la escena mundial’

Dimitri Vegas & Like Mike mantienen su posición entre los mejores Djs, a nivel mundial. Los productores de la escena electrónica mostraron su fuerza e influencia en la reciente edición de Tomorrowland. Su evolución ha sido constante en sus remixes y colaboraciones, además de sentirse atraídos por la música latina, como es el reciente sencillo Fuego junto a Kimberly Loaiza.

Publimetro tuvo la oportunidad de charlas con Dimitri, Michael y Kim sobre la colaboración, que es un sample de Coco Jambo y fue interpretada por primera vez el pasado julio en Tomorrowland.

¿Cómo se siente saber que su música tiene una influencia tan global?

— Dimitri: Es algo de lo que estamos increíblemente orgullosos y muy agradecidos con los fanáticos y seguidores de nuestra música. Cada artista quiere que su música sea escuchada y aceptada por los oyentes. Al principio, era solo una fantasía en nuestras mentes, pero seguimos creyendo en nosotros mismos y en nuestra música. Entonces, se siente especial hacer realidad este sueño, y es algo que nunca hemos dado por sentado, por lo que continuamos poniendo pasión y trabajo duro en lo que amamos hacer, crear e interpretar música.

¿Ambos tienen algún ritual previo al espectáculo que les guste realizar antes de un concierto?

— Michael: Lo nuestro es conectarnos con nuestro equipo antes del espectáculo, meter la cabeza en el espacio del espectáculo y animarnos antes de saltar al escenario para darlo todo. Siempre tratamos de dejar todo lo que tenemos en el escenario porque queremos darles a los fanáticos en el piso algo memorable cada vez.

Recientemente lanzaron el nuevo sencillo Fuego con Kimberly Loaiza. ¿Cuál fue el proceso creativo detrás de la pista?

— Michael: Kim es un verdadero talento para trabajar. Nos habíamos emparejado antes en el sencillo Do It que se iluminó en TikTok y alcanzó los 40 millones de visitas en menos de 24 horas.

— Dimitri: Esperábamos que la pista tuviera un buen revuelo con ambos grupos de fanáticos, pero se fue como un reguero de pólvora. Entonces, sabíamos que teníamos que hacer un seguimiento y después de algunas ideas, Fuego fue el resultado de otra colaboración súper divertida y emocionante.

¿Cómo ven la música latina, con artistas como Bad Bunny, Maluma y Kimberly?

— Michael: Hay una energía de todo un continente que se disfruta en todo el mundo en este momento y es realmente increíble porque la música latina está dominando la escena mundial. Los diversos estilos y artistas y DJs talentosos que salen de esta área del mundo son asombrosos. Es refrescante y somos grandes fanáticos de la música diversa.

Dimitri Vegas & Like Mike. (Foto: Cortesía.)

¿Escuchan algo del género regional mexicano?

— Michael: Sí, durante giras anteriores, hemos tenido la oportunidad de conocer algunas de las escenas del género más localizadas en algunas áreas de México. Es algo que hemos incorporado juntos en el estudio, y he experimentado un poco para mi música en solitario.

¿Cuál es el mejor consejo que ambos recibieron en su carrera?

Dimitri: Es un consejo sencillo, pero es quizás el consejo más efectivo que podemos dar, que es nunca darse por vencido. Nos tomó muchos años llegar a nuestro puesto, perfeccionar nuestro oficio y pasar semanas, meses y años inmersos en todo lo que queríamos lograr. Tú, como nosotros, te enfrentarás a innumerables “no” y experimentarás numerosos rechazos a lo largo de tu carrera, pero lo principal es seguir adelante. No se desmotive, pero use todos estos comentarios como un motor en su carrera. Tuvimos esto en nuestra carrera musical; Lo he tenido en mi carrera como actor, y cada persona exitosa que ha logrado algo lo ha tenido. Así que mantente enfocado y no te rindas.

Por último, ¿qué pueden esperar los fans de tus proyectos futuros?

—Dimitri: Mike lanzó recientemente su sencillo en solitario Desire en el sello Smash, y tenemos la nueva colaboración Fuego con Kimberly, que ya ha sido un gran éxito en nuestros sets y entre los creadores de tendencias. También estamos trabajando en un nuevo sencillo de 3 Are Legend con nuestro hermano Steve Aoki y algunos otros nombres, más sobre esto se anunciará pronto. Tenemos muchos proyectos musicales nuevos por venir, por lo que los fanáticos tienen mucho por lo que estar emocionados.

También acabo de completar mi primer papel en una película. Se estrenó durante Tomorrowland y es una comedia oscura llamada H4Z4RD, en la que interpreto el papel principal llamado Noah Hazard. Ya está disponible, así que echa un vistazo y contáctame en mis redes sociales con lo que piensas.

Dimitri Vegas & Like Mike y sus lazos con México

“100%! México es un país en lo profundo de nuestros corazones y los fanáticos mexicanos saben cómo rockear una pista de baile. Hace mucho que queremos y debemos regresar a su hermoso país, así que mira este espacio... ¡Viva México!”, señaló Dimitri.

