Gabriela de la Garza goza su papel de villana en ‘Las Vocales’

Gabriela de la Garza es inquieta por naturaleza, eso se nota en todos los proyectos de cine, televisión, teatro y plataformas que forman parte de su carrera. La actriz recién estrenó Las Vocales, una comedia dirigida por Silvia Tort, protagonizada por Ana González Bello, Thanya López, Italivi Orozco, Rocío Verdejo y Ligia Uriarte.

Gaby de la Garza charló con Publimetro acerca de este proyecto y otros detalles para descubrir a la actriz en sus diferentes facetas, como artista, mujer, mamá y melómana. Antes de iniciar con la entrevista, reveló cuál es la música que la acompaña en el día a día.

“¿Qué tengo en mi playlist? Híjole, la verdad es que soy bastante ecléctica. Por ejemplo, cuando estoy trabajando, me gusta escuchar música instrumental, música con piano y poner algunas frecuencias con las que se puede meditar. También soy bien rockera, me gusta mucho el rock en español de los ochentas y noventas con los que yo me divertía en la fiesta cuando era más chava (risas). Me gusta un poco de todo la verdad, menos la cumbia; el reguetón lo odio, pero me gusta la salsa, la tambora, el merengue, porque me gusta mucho bailar”, reveló.

Actualmente, Gaby de la Garza participa en la película Las Vocales, que ya puede verse en plataforma, donde se transforma en la malvada Roberta, la villana de la comedia.

“Es una historia muy positiva, divertida y que les va a arrancar varias risas, porque muchos o muchas podrán verse reflejados en los personajes. Tiene un mensaje muy bonito de inclusión y tolerancia, sobre todo que las mujeres no tenemos que estar en competencia, porque siendo aliadas logramos muchas cosas. Roberta es la vocal principal y una mujer a la que le gusta controlar, ser el foco de atención, y que no está dispuesta a soltar ese lugar por nada del mundo. Así que de alguna forma se convierte en la mala del cuento”, detalló.

La Vocales se estrena en plataforma. (Foto: Cortesía Vix+)

“He conocido a varias Robertas en la vida, yo también soy mamá y también viví estas historias en el chat escolar, que también terminé saliéndome de chats grupales de WhatsApp, porque había malos entendidos a cosas que uno no necesita”.

La película fue realizada con un equipo liderado principalmente por mujeres, lo que para ella tuvo un significado especial.

“Me parece increíble que estemos contando una historia desde el punto de vista femenino, con un sello muy particular, porque obviamente nuestra visión de la vida, de la experiencia como madres, como compañeras, es otra a la de los hombres y creo que es momento de contarla. Así que me siento increíble de que finalmente estemos logrando estos lugares que por tantos años hemos peleado en nuestra industria”.

Lo que viene para Gaby de la Garza

Recientemente, Gabriela de la Garza protagonizó la película La vida en el silencio, disponible en Prime Video. Además de tener una participación especial en la tercera temporada de la serie de Netflix ¿Quién mató a Sara?, y fue la actriz estelar en Amarres, una de las primeras producciones originales de HBO Max.

“Terminé la temporada de Dos locas de remate en la Ciudad de México, con Susana Zabaleta, ahora estamos planeando la gira”, señaló Gabriela de la Garza.

¿De qué trata Las Vocales?

Sigue la historia de Claudia, una madre soltera que logra ingresar a su hijo a una de las mejores escuelas del país. Ella no es tan fresa ni rica como las demás mamás, es más despreocupada y honesta, sin preocuparse por las apariencias del mundo fifí. Allí se encuentra con un grupo de madres perfectas que se dedican a hacerle la vida imposible al recién llegado.

¿Dónde ver Las Vocales?