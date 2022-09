¿Cuál es el estado de salud de Ignacio López Tarso?

A través de su cuenta de Facebook, Ignacio López Tarso reveló se contagió de Covid, y también explicó que se encuentra estable, pero no asistirá a eventos para recuperarse completamente del virus.

Ignacio López Tarso (LAS DIOSA DE PLATA)

El actor de 97 años también comentó que no saldrá de su hogar hasta que esté completamente recuperado, por lo que no asistirá al homenaje que iba a recibir en Morelia, Michoacán, en las próximas semanas.

“Queridos amigos de mis redes sociales: Quiero informarles que estoy bien, aunque presentando algunos síntomas leves de Covid. Por lo tanto tuvo que ser pospuesto el homenaje que me tenían preparado en Michoacán”, escribió.

Y agregó, “me encuentro en casa, bajo los cuidados de mi familia y siguiendo el tratamiento médico. Me dicen que pronto podré retomar mis actividades y volver a encontrarme, por lo menos virtualmente, con todos ustedes, en mi obra El águila en la alcoba el próximo 17 y 18 de septiembre”, agregó.

En julio pasado, el actor reveló que el dinero que gana no le alcanza para mantenerse. “A mí me hace falta el dinero, hace tres años que no cobro un salario de mi trabajo como actor”, dijo Ignacio López durante una entrevista realizada el pasado 5 de julio en el programa ‘Sale el Sol’, asegurando además que no está pasando necesidades, pues mensualmente recibe un apoyo económico por parte de Televisa, ya que ha sido uno de los actores más exclusivos del canal.

Sin embargo, él mismo asegura que ese salario no le es suficiente para cubrir todos los gastos. “No me muero de hambre… Sí, tengo el apoyo de Televisa, por toda la vida cobro una cantidad mensual. No es suficiente esa cantidad para vivir, y no es suficiente tampoco en el sentido del trabajo, me hace falta el trabajo, me hace falta el teatro”, expresó el actor de 97 años.