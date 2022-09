¿Paola Rojas posará para revista de caballeros?, esto es lo que se sabe

Paola Rojas es uno de los rostros más populares de las noticias en México, y a pesar de que guarda un estilo sobrio, la conductora también se mantiene jovial, gracias a su participación en el programa Netas divinas. Además, Paola es considerada una de las mujeres más guapas de la televisión.

Paola Rojas Foto: Especial

A Paola le encanta hacer ejercicio y lucir atlética, no solo por su presencia en la televisión, también para mantener una buena salud, según ha comentado. Mientras que en sus redes sociales publica fotos modelando sus mejores looks, y hasta es una gran usuaria de TikTok.

Hace algunas semanas, Rojas vacacionó junto a sus hijos, y publicó unas imágenes en bikini. Por este motivo fue cuestionada por las cámaras de Hoy, sobre si le gustaría posar en una revista en la que muestre un lado más sensual.

“Nunca ha estado como en mi radar hacer esas fotos. En realidad han sido en el contexto, un tema en la playa con mis hijitos, (por ejemplo), pues ni modo que vaya a la playa con traje, pantalón y saco. Ha sido parte del contexto, pero bueno, no es lo mío para nada”, dijo la titular del Al aire con Paola.

La periodista de 45 años también fue cuestionada sobre su nueva pareja, su novio Marcelo Imposti. “Estoy feliz con la realidad y el momento que estoy viviendo ahorita, muy feliz”.

Pero a pesar de estar muy enamorada, no piensa en volver a llegar al altar. “No me lo puedo ni imaginar en este momento. No pienso en matrimonio la verdad”, destacó la conductora, quien se divorció de Luis Roberto Alves más conocido como Zague, con quien tiene dos hijos.