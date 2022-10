Laura Zapata considera que la golpiza que recibió Alfredo Adame era más que merecida

Laura Zapata no se ha llevado bien con Alfredo Adame desde hace bastante tiempo, y las cosas no parecen haber cambiado mucho, pues ella opina que la golpiza que recibió fue merecida.

Recordemos que Alfredo Adame fue atacado brutalmente frente a su casa, cuando, según el controvertido famoso, intentaba ayudar a unos vecinos. A consecuencia de los fuertes golpes que recibió, se dice que corre el riesgo de perder un ojo.

Pero para Laura Zapata eso le pasó por andar de metiche, además, dio a entender que era algo que se merecía desde hace bastante tiempo, ya que es una persona violenta que se la pasa metida en escándalos.

“¿Será cierto que quiso hacer algo bueno?, por metiche… mira yo creo que en la vida lo que haces y lanzas al universo se te regresa como un bumerán y te corta la cabeza”, comentó la actriz.

Para Laura Zapata, Alfredo Adame recibió “agüita de su propio chocolate”

Para la reconocida “villana de telenovelas”, Alfredo Adame, siempre fue alguien violento, en especial, contra las mujeres, así que le parece bien que alguien le diera su merecido.

Les voy a dar contexto completo de lo que pasó con Alfredo Adame y el porque fue golpeado.



Abro hilo 🧵 pic.twitter.com/K1nOADUDrU — Libro Negro 🕵️🔍 (@Libro_negro_) September 28, 2022

“Ha sido una persona muy atrevida que solo se ha metido con mujeres, a golpear a las mujeres, a insultar a las mujeres, entonces digo ‘bueno, mi hijito, agüita de tu propio chocolate, sóbate’”, expresó la actriz.

Para Laura Zapata, el conductor debe cambiar su actitud ya que finalmente se encontró con alguien más fuerte y violento que él, pero siempre le puede ir peor, así que le aconsejó ir a terapia.

“Yo creo que él necesita ir a hacer una terapia, porque en la vida muy malo señor, su vida son puros escándalos, no (...) Cuando las personas no saben quiénes son, que no están adecuadas, eso pasa, y ya lo vimos y lo estamos viendo”, explicó.