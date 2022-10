Don Omar explicó su problema con Daddy Yankee: “No hemos sido amigos ni un solo día de nuestras vidas”

Tras participar en una entrevista en el canal de YouTube de Don Francisco, el cantante puertorriqueño, William Omar Landrón Rivera, conocido artísticamente como Don Omar, volvió aparecer, pero esta vez en el canal del productor panameño, ‘El Chombo’, donde habló sobre las distintas etapas de su carrera musical.

Temas como la actualidad de la industria musical y las rivalidades dentro del género urbano salieron a relucir en la conversación de más de una hora entre el cantante y el productor musical.

Entre las rivalidades más conocidas que ha tenido Don Omar, se encuentra la que tiene con Daddy Yankee, en su batalla por posicionarse como el máximo exponente del reggaeton.

Por eso, el boricua aprovechó los micrófonos del canal del panameño, que cuenta con casi dos millones de suscriptores, para aclarar unas acusaciones que dijo Daddy Yankee a propósito de unos conciertos que hicieron en conjunto llamado “The Kingdom Tour” en el 2015.

“A lo mejor mañana terminan demandandome”

En el mes de mayo, Ramón Luis Ayala, nombre real de Daddy Yankee, estuvo en una entrevista donde acusó a Don Omar de ser el responsable de cancelar una gira de más de 50 conciertos alrededor del mundo.

“No volvería a trabajar con él. No puedo poner en riesgo un año de trabajo, no porque no quiera trabajar con él, sino porque no puede correr el riesgo de perder tanto dinero”, dijo el ‘Big Boss’ sobre lo ocurrido con su compatriota. “Todo iba marchando excelente y de repente en uno de los conciertos, Don Omar abandonó la gira. Me molesté porque perdimos mucho dinero al tomar la decisión”, agregó Daddy Yankee.

Por su parte, el intérprete de Pobre Diabla dio su versión de ese asunto al señalar que los inconvenientes de la gira iniciaron por varios choques con Yankee, el primero fue porque el cantante de ‘La Gasolina’ no le gustó la logística y escenografía que había propuesto Don Omar, después se debió a una portada de un periódico en Puerto Rico que tituló “Daddy Yankee noquea a Don Omar”.

“Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada ¿Quién la compró? El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano, se los puse encima de la mesa, me dijeron que no volvía a pasar y yo les dije que claro que no iba a pasar porque yo soy el primero que no voy a venir más”, expresó Don Omar a El Chombo.

Añadió: “Voy a vivir orgulloso por el resto de mis días por dejarle saber a la gente quién eres de verdad. Estoy contento con lo que le está pasando a Ramon (Daddy Yankee) ¿Por qué? Antes de ser artista, Ramon estaba ahí. Que no pudimos trabajar, que se quisieron limpiar el culo conmigo… Pero les dije: va a llegar el día en que ustedes van a tener que escuchar mi parte y los voy a invitar a que si lo que les digo no es verdad, saquen las evidencias”.

Don Omar reveló que su abogado personal es el mismo de Daddy Yankee y su manager, Raphy Pina, por eso desestima cualquier amenaza legal por parte de su “rival” musical. “Ramón y yo nunca hemos sido amigo ni un solo día de nuestras vidas (...) tampoco creo que nos interese ser amigos algún día”.

Aquí puedes ver la respuesta completa del cantante en su entrevista con El Chombo (mirar desde el minuto 43′)