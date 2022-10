Pati Chapoy pide ignorar a Yolanda Andrade

Finalmente, Pati Chapoy le responde a Yolanda Andrade, luego de que esta arremetiera contra ella y su compañero por defender a Laura Zapata e insinuar que ella también le pedía dinero a la gente.

Recordemos que Yolanda Andrade mantuvo una discusión en redes sociales con Laura Zapata, luego de que la hermana de Thalía dijera que los mexicanos eran unos “huevones”.

#Espectáculos | Pati Chapoy le responde a Yolanda Andrade: “yo no tengo ninguna propiedad” luego que la actriz la acusara de haber comprado una casa con supuesto dinero de TV Azteca. pic.twitter.com/33nGvEBsqo — Paralelo19🌐 (@Paralelo19MX_) October 6, 2022

Entonces, la conductora le dejó en claro a la actriz que ella, menos que nadie, tiene derecho de decirle eso al pueblo mexicano, puesto que era una mantenida.

En “Ventaneando”, programa conducido por Pati Chapoy, hablaron de esta pelea, e insinuaron que Yolanda Andrade no debería tachar de mantenido a nadie, puesto que ella también le suele pedir dinero a la gente, nombrando a Julio César Chávez d ejemplo.

Lo que está pasando con *Laura Zapata* y *Yolanda Andrade* teniendo como trasfondo tintes políticos, me recuerda lo bello que es twitter cuando no hablas ni de política ni religión. pic.twitter.com/kS8Bb9456b — Cloudy🌧 (@NubiaArizaga3) August 30, 2022

La presentadora del programa “Montse & Joe”, no tardó en usar su Twitter para desmentir este hecho y reto a la conductora a que mostrara las pruebas que decía tener sobre ello.

¿Qué le contestó Pati Chapoy a Yolanda Andrade?

Después de retarla en Twitter, Yolanda Andrade también insinuó que Pati Chapoy le robó dinero a TV Azteca para comprarse una casa en Miami, y Laura Zapata aprovechó su visita a “Ventaneando”, para decírselo a la conductora en.

“Que tú usaste el dinero de esta empresa para comprarte una casa en Miami, y yo digo: ‘Pues idiota, ¿qué no ves que la señora trabaja a diario? Si ella vive aquí, trabaja diario, tiene el programa más exitoso del canal’”, le dijo Laura Zapata a la conductora insignia de “Ventaneado”.

Ante esto, Pati Chapoy pidió ignorar todo lo que diga Yolanda Andrade, ya que, según ella, lo que busca es atención.

“Yo no tengo ninguna propiedad (…) No hay que hacerles caso a todas esas malas intenciones de muchas personas, en primera porque no es cierto lo que digan, y eso no hay forma de pararlo. Si te molesta lo que dicen, pues simple, los bloqueas y ya”, expresó la presentadora desmintiendo, además, lo que dijo la ex novia de Montserrat Oliver.