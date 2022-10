Karely Ruiz afirma que han estafado a un “chingo” de personas en su nombre

La estrella de Onlyfans, Karely Ruiz, aseguró que han usado su nombre para estafar y ofrecer espectáculos a los que supuestamente ella asistiría.

Gracias a la popularidad que ha ganado en sus redes sociales, Karely Ruiz, está haciendo una fortuna con el contenido que vende en la plataforma de suscripción para adultos.

Durante un en vivo la noche del 13 de octubre en el que mostró a sus seguidores cómo se disfrazaba de conejita aprovechó para hablar sobre una situación que ha venido ocurriendo sin que ella sea parte de esto.

“Apenas volví a eventos y ha habido mucha gente que estaba estafando diciendo que yo iba a ir al lugar”, contó Karely, al asegurar que tanto su mánager como ella han recibido cualquier cantidad de reclamos por parte de los afectados por las estafas.

“Estafaron a un chingo de gente”, afirmó la modelo nacida en Monterrey el 28 de octubre de 2000.

“La verdad no tengo necesidad de estar estafando a gente porque me va muy bien, no ocupo el dinero”, subrayó Ruiz, quien de hecho lleva una vida de lujos gracias a sus millonarias ganancias en Onlyfans.

Karely Ruiz se disfrazó de conejita por Halloween. @Karelyruiz

Evento de modelaje

Uno de los eventos más recientes a los que ha asistido fue en una pasarela en la que desfiló varios diseños.

Durante la pasarela se besó con otra de las modelos que desfilaba en la pasarela.

Karely Ruiz se ha declarado bisexual al afirmar que su única coincidencia con los hombres es que a ella también le gustan las mujeres, revelación que hizo después de romper su relación con Pablo Cantú, un bailarín de 23 años que según ella misma confesó tras la ruptura se “colgó” de su fama y quería brillar más que ella.

“Me voy a meter a un curso de modelaje con mi hermana”, reveló antes de montarse en la pasarela en la que recibió los emocionados aplausos de los asistentes y lució varios diseños muy provocativos.

Luego de que una situación sobrevenida la pusiera en el ojo público Karely ha aprovechado al máximo su imagen. Se hizo famoso gracias a la maldad de un exnovio que publicó imágenes íntimas cuando apenas tenía 17 años luego que terminaron la relación, como una venganza.

Lo que ese sujeto jamás imaginó es que gracias a él Karely dejaría atrás la pobreza, pues ahora se ubica entre las mexicanas más exitosas en Onlyfans y maneja una camioneta de lujo.