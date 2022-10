Sentimientos encontrados... Guillermo del Toro muestra su Pinocho al mundo en medio de la tristeza

Después de 14 años Guillermo del Toro compartió el proyecto de sus sueños, Pinocho tuvo su estreno mundial en el BFI London Film Festival. El cineasta mexicano habló de su conexión con la historia, aunque no todo fue felicidad para él ya que paso un momento personal complicado, por la reciente pérdida de su madre.

Guillermo del Toro habla de Pinocho. (Foto: Netflix.)

“Vi la película cuando era niño y es una película que me unió a mi madre durante toda la vida. Me afectó porque Pinocho veía el mundo como yo lo veía. Me enfureció un poco que la gente le exigiera obediencia a Pinocho, así que quería hacer una película sobre la desobediencia como virtud y decir que no debes cambiar para ser amado”.

Además, del Toro hizo hincapié en reforzar su amor y el de su equipo por el arte de la animación: “Todos los que están aquí creen que la animación no es un género. Esa animación es arte. La animación es cine”.

Visiblemente emocionado, el cineasta se despidió de la audiencia honrando a su difunta madre, quien murió el día antes del estreno mundial de la película: “Solo quiero decir que mi madre acaba de fallecer y esto fue muy especial para ella y para mí. Esta no es solo la primera vez que verá la película, es la primera vez que ella verá la película con nosotros. Gracias.”

También te puede interesar:

Guillermo del Toro pone su propio corazón en Pinocho

Guillermo del Toro, un cineasta dispuesto a retratar la crudeza humana en “Nightmare Alley”

Guillermo del Toro deja en claro que México está presente en todas sus películas

Guillermo del Toro desfila junto a Pinocho

El propio Pinocho desfiló por la alfombra roja del BFI London Film Festival, bueno el títere de Pinocho que se usó en la película. El intrincado modelo se colocó en un pequeño pedestal mientras los fotógrafos se agachaban para tomar una foto de la miniatura. Otras estrellas que asistieron incluyeron a Cate Blanchett, Christoph Waltz, Ted Sarandos de Netflix , quien posó con el modelo de Pinocho, y el compositor Alexandre Desplat, quien se reúne con el director mexicano por primera vez desde el drama ganador del Oscar 2017 “La forma de Agua.”

Guillermo del Toro Guillermo del Toro (Lia Toby/Getty Images for BFI)

Ante la proyección ya se han dado algunas criticas de la cinta, Guy Lodge de Variety calificó a Guillermo del Toro’s Pinocchio como “un raro entretenimiento para niños que no tiene miedo de dejarlo perplejos y a su vez encantarlos, hasta en cierto nivel de contemplación existencial juvenil (sin mencionar una lágrima triste o dos). Es un golpe vívido y lujoso de rareza, mejor visto que descrito”.

Guillermo del Toro’s Pinocchio es una de las muchas películas de Netflix que llegaron a Londres para el festival de este año y fue uno de los dos estrenos mundiales junto con My Father’s Dragon de Nora Twomey. Otros títulos de Netflix en la edición de 2022 incluyen The Wonder de Sebastian Lelio, el examen surrealista del desplazamiento cultural de Alejandro González Iñárritu Bardo: False Chronicle of a Handful of Truths, “Glass Onion: A Knives Out Mystery de Rian Johnson y Adaptación de Noah Baumbach de la novela homónima de Don DeLillo Ruido blanco.

Guillermo del Toro’s Pinocchio se estrenará en noviembre en cine, y luego llegará a Netflix el 9 de diciembre.