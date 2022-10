Smash Mouth: entre millones de reproducciones y su lucha por sobrevivir en la música

La legendaria banda de ska, pop, rock Smash Mouth ha marcado la historia de la música a nivel mundial. El año pasado, la agrupación estadounidense anunció la salida de Steve Harwell, quien era el vocalista desde que iniciaron su camino en la música y que por problemas de salud tuvieron que reemplazarlo por Zach Goode.

Hace 25 años lanzaron su primer disco, en el que el grupo creó una de las canciones más famosas de todos los tiempos, All Star; ahora, lucha por sobrevivir tras haber renunciado a su estilo original, abrazar el meme y mandar a su cantante a una rehabilitación. Hay que recordar que para mucha gente All Star es “la canción de Shrek”, que generó un fenómeno de memes.

Smash Mouth. La banda regresa a México con nuevo vocalista. (Foto: Cortesía.)

Paul De Lisle, bajista y cofundador de la banda, en entrevista con Publimetro habló sobre la etapa de la banda y todos esos rumores que la rodean.

Han pasado por varios momentos, ¿cómo está la banda?

— Honestamente mejor que nunca, todos están emocionados, motivados en la misma página, la mayor parte de esto viene de la emoción de tener un nuevo vocalista, esta pieza trajo energía y entusiasmo a la banda, que se ha propagado y ha sido infeccioso para todos, es como un renacimiento.

¿Tienen planes para un nuevo álbum?

— Claro, de hecho, no nos hemos metido al estudio por un largo tiempo. Hoy en día estaremos lanzando canciones, estamos en el proceso de grabar canciones y sacarlas como sencillos uno a la vez, parece ser que así es como se hace ahora, es más de lanzar sencillos que álbumes completos, pero sí, ahora estamos más constantemente grabando canciones.

¿Cual sería un momento importante en la historia de Smash Mouth?

— Bueno, afortunadamente tenemos muchos grandes momentos, pero creo que uno de los mejores fue con nuestro primer sencillo Walking on the sun . Y, casi inmediatamente se volvió un hit internacional, eso fue muy impresionante para nosotros, porque esa fue nuestra primera canción y no esperábamos esa reacción, se volvió un fenómeno, creo que ese es el mejor momento, porque fue el primer gran momento para nosotros. Estuvo genial que nos nominaran a un Grammy, pero tenemos una carrera con bastantes highlights, y estoy muy agradecido de ello.

¿Cual es tu canción favorita en la historia de Smash Mouth?

— No te daré la típica historia de que tengo muchas, mi favorita de todas es Who’s there es la primera canción del álbum que empezó todo. Esa es mi favorita.

Me gustaría saber tu opinión a cerca de la industria musical de hoy en día, ¿Hay mas cantidad que calidad?

— Creo que sí, honestamente, y es un poco abrumador, es difícil solo apegarse a una forma o estilo, porque hay mucho y hay cosas buenas también. Hay muchos estilos nuevos, por ejemplo el rock no está muerto, pero sí, tu pregunta de calidad y cantidad es interesante. Creo que tienes razón, no hay cambio en eso, la tecnología esta siendo una realidad y eso lleva a la música a lo más alto, ahora solo es mas de “One hit wonder” pero, en general, si puedo decir que hay más cantidad que calidad.

Hay rumores en las redes sociales hablan de una posible separación de la banda, ¿Qué puedes decirle a sus fans acerca de esto?

— Eso no va a pasar, no hasta que yo lo decida, eso no pasará en un tiempo. Honestamente, a pesar de los años, no siento que hayamos terminado nuestra misión, sentimos que tenemos más que dar, si no ya no lo haríamos, es mucho trabajo y tienes que amarlo realmente para hacerlo, pero tenemos mucho que dar: así que, ciertamente, eso no sucederá pronto, téngalo por seguro.

¿Qué pasó con Steve Harwell?

Durante el concierto de Smash Mouth en octubre de 2021, en Nueva York, Steve Harwell amenazó a miembros del público con asesinar a su familia, por razones desconocidas, y realizó en el escenario lo que pareció ser un saludo nazi. El show, que algunos asistentes calificaron como “el más caótico” que habían visto, fue el último del cantante antes de su marcha para recuperarse de problemas que un portavoz calificó de “físicos y mentales” y de “los diferentes tipos de adicción” que ha sufrido a lo largo de los años.

RECOMENDACIÓN EN PUBLIMETRO TV: