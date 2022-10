Paulina Rubio rompe el silencio sobre las fotos en la playa: ‘eso es un fotomontaje’

La cantante Paulina Rubio provocó una ola de comentarios y críticas en redes sociales hace algunos días, después de que se difundieran imágenes donde supuestamente se le observa haciendo del baño en una playa.

Memes, clips y comentarios se generaron con las polémicas imágenes, por lo que la propia Chica Dorada decidió romper el silencio y aclarar qué estaba haciendo cuando un paparazzi tomó las fotografías.

“Las fotos y las imágenes no son reales, ve el color del pelo, yo ahora no estoy con Colate, yo no estoy en Europa ahorita, en las playas de Miami no hay piedras y la caca no es mía”, dijo sin tantita pena a un medio de comunicación.

La intérprete de Ese hombre es mío, aclaró que vive en Miami, donde grabó el video de su nuevo sencillo Me gusta; además, fue ahí, cuando recibió la noticia de que era tendencia.

“No pues ¡wow!, me subo a la ola del trending topic. Eso es un fotomontaje. No me achicopalo de lo grotesco que es el circo romano y me siento hasta importante, la verdad”, dijo en entrevista para El Universal.

La Chica Dorada durante la entrevista afirmó que ella no era la protagonista de las fotografías tomadas por el programa de la televisión español, que son viejas y que las interpretaron a su manera.

Durante una charla que tuvo hace uno meses con Publimetro señaló, “yo soy transparente, un ser humano que crece de los obstáculos que la vida y Dios nos manda. La música siempre ha sido una medicina para el alma y como Ave Fénix he resurgido ante tantas críticas y mensajes negativos”:

