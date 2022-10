Lorena Herrera revela la razón por la que no quiso tener hijos

Contar temas íntimos en público nunca es sencillo,menos para famosos cuyos rostros son identificados en todos lados. Es el caso de la actriz y cantante Lorena Herrera, quien ha develado aspectos de su vida que han conectado con el público por ser cosas que a muchos le pueden pasar.

Por ejemplo, la ‘barbie, como es llamada Lorena Herrera por muchos de sus fans, contó en “Siempre Reinas” cómo se ha sentido al experimentar problemas de libido.

Su esposo la respalda de un modo amoroso: “Mi bella hermosaaaa @lorenaherreraoficial yo siempre estoy y estaré para comprenderte, apoyarte y amarte en cualquier situación! Eres el amor de mi VIDAAA! Juntos por la ETERNIDAD!”, le escribió.

Lorena Herrera comparte con Laura Zapata en el reality Siempre Reinas donde participaron además Lucía Méndez y Sylvia Pasquel. El reality se estrenó el 2 de octubre de 2022 en Netflix.

Lorena le contó a los conductores del programa De Primera mano, presentado por Gustavo Adolfo Infante, Addis Muñoz y Lalo Carrillo, que se llevó bien con todas sus compañeras de elenco.

Es conocida la rivalidad que existe entre Laura Zapata y Lucía Méndez, pero Lorena Herrera se desmarca y dice que aunque no es amiga personal de ninguna de las tres, sí tiene gran respeto por todas. Es más cercana con Sylvia, según confesó Lorena.

Lorena, quien es una de las consentidas de la edición de MasterChef Celebrity 2022, invitó a sus seguidores a ver el reality en Netflix al asegurar que es muy divertido.

“Mi favorita en Big Brother, mi favorita en el Pastelero, mi favorita en Siempre Reinas, mi favorita en Master Chef … cada programa me ha permitido conocerte como persona… eres una persona digna de admirar… inteligencia y sabiduría… carácter y dulzura… corazón y pasión… bravo !!!!”, escribió uno de sus seguidores.

Lorena Herrera, de 55 años, nació el 18 de febrero de 1967 en Mazatlán, mientras que su esposo Roberto Assad, tiene 46 años, nació el 30 de diciembre de 1975 en Monterrey. Están casados desde 2007.

No son tiempos para tener hijos

Lorena Herrera habló de su decisión de no tener hijos porque no quería que crecieran siendo criados por sus nanas y no por ella.

“Mi decisión de no tener hijos se dio antes de tener a mi esposo”, comentó durante sus confesiones en “Siempre Reinas”.

“Según yo no son tiempos para tener hijos”, remarcó.