Esta es la última voluntad de Jorge Falcón tras anunciar su retiro

Jorge Falcón es un gran comediante mexicano con 68 años de edad, y a comienzos de este año, anunció su retiro de los escenarios, pero además dio a conocer su última voluntad en caso de enfermarse de gravedad.

El integrante del programa “La casa de la risa”, contó en el programa “De primera mano” que siente que ya le llegó la hora de tener una vida más tranquila, por lo que decidió alejarse del medio artístico.

“Estoy retirándome, este es uno de los shows del adiós. Siempre agradecido a Dios, al público, a la prensa que tantos años fue conmigo del brazo. Estoy muy agradecido con todo el mundo y dignamente me retiro, poco a poco”, expresó en su momento Jorge Falcón.

Pero además de anunciar su retiro de los escenarios, expresó que ya firmó su última voluntad en caso de caer gravemente enfermo, y esa es que deberán dejarlo morir.

“Tengo una carta escrita para que no me pueden hacer nada; si me da cáncer o lo que me dé, que me dejen morir. Se llama voluntad anticipada”, reveló el comediante.

Explicó que no le gustaría someterse a tratamientos complicados que le resten calidad de vida, pues considera que, a su edad, solo le gustaría disfrutar de los años que le queden en paz en compañía de su familia.

De hecho, por eso decidió retirarse, ya que tanto él como su familia necesitan pasar tiempo juntos, confesó que, debido a su ajetreada vida laboral, no tuvo la oportunidad de ver crecer a sus hijos, y no quiere estar ausente en la vida de sus nietos.

“Necesito vivir, mi familia necesita de mí, mis nietos y mis hijos; yo les hice mucha falta porque trabajé muchísimo”, confesó Jorge Falcón.

Actualmente el famoso es tendencia en redes sociales, debido a que usuarios están señalando su parecido con la imagen que compartieron los Científicos de la Universidad de Princeton de una reconstrucción en modelo 3D de cómo podría haberse visto Adán, el primer ser humano creado por Dios.