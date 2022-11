Marta Guzmán confesó que no fue grato trabajar con Carlos Loret de Mola

La conductora de televisión Marta Guzmán sigue su lucha contra el cáncer de mama. Es ejemplo de constancia al igual que muchas mujeres que padecen esta enfermedad. Entre sus momentos en la conducción de diversos programas, compartió con Carlos Loret de Mola pero su estadía como compañeros de trabajo en Televisa, no resultó muy grata. Este mal episodio en su vida profesional se hace vigente con la frase: “Su soberbia hizo que lo despidieran”.

A raíz de la polémica que se vive entre Carlos Loret de Mola en la actualidad y el ‘Gurú de la moda’; Edy Smol, se revive una entrevista con Michelle Rubalcava para el programa de YouTube ‘El Mich TV’, donde Marta Guzmán contó lo que vivió al ser invitada a trabajar en el programa matutino ‘Primero Noticias’ junto al periodista mexicano.

Explicó que en un inicio sintió emoción de su nueva propuesta laboral, pero con el tiempo se convirtió en temor. Textualmente expresó:

“Trabajé con él y me parecía increíble. Me sigue pareciendo una persona muy inteligente, pero la verdad no te puedo decir que tuve un buen trato, no te puedo decir que fue una experiencia del todo grata. Yo amaba mi trabajo, iba con toda la actitud, pero empezaron a suceder cosas. Yo creo que de repente la gente se marea’', contó Guzmán.

La conductora que daba el clima en la emisión de noticias, aseguró que Loret de Mola la despidió de un día para otro:

‘Me dijo: ‘Te tengo que decir que a partir de mañana ya no estás en ‘Primero Noticias’. “Me dijo que la había regado muchísimo al dar una entrevista a Reforma cuando sabía perfecto que eso no lo podía hacer”, lo expresó la conductora en la revista ‘Quién’.

En una oportunidad la comunicadora, contó que tuvo que dar su opinión tras la salida de Carlos Loret de Televisa y manifestó un mensaje a través de su cuenta de Twitter, donde expresó: “Trataré de no sonar agresiva. Pero quiero ser lo más honesta posible. No es ningún mártir ni le están coartando su libertad de expresión. Obtiene lo que se ha ganado por incongruente, vendido, arrastrado y no menos misógino, agregó.