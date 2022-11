Yalitza Aparicio reveló cómo lidia con la constante crítica en la alfombra roja de “Mujeres asesinas”

Yalitza Aparicio habló de lo importante que es cuidar de la salud mental, sobre todo cuando estás expuesto constantemente a la crítica y ataque de las personas.

Para nadie es un secreto que desde que la actriz y activista saltó a la fama gracias a su papel en “Roma”, han sido muchas las personas, inclusive famosos, que la han juzgado y tratado menos, solo por tener marcados rasgos indígenas y la piel morena.

Evidentemente, esto deja entrever el racismo que sigue existiendo en la sociedad, pero gracias a su psicólogo, Yalitza Aparicio ha sabido cómo lidiar con todo el odio que recibe en redes sociales por su apariencia.

Yalitza Aparicio asegura que los especialistas en salud mental previenen escenarios complejos a futuro

La artista explicó que las personas solemos tomar algún medicamento cuando tenemos una dolencia, tratamos ese malestar físico, pero cuando se trata de salud mental, siempre minimizamos el problema y no acudimos con un profesional.

“Si te duele la cabeza te tomas una pastilla, si te duele acá, te tomas una pastilla. Todo hay cómo solucionarlo, pero a veces tienes problemas sentimentales y emocionales y no acudes nunca a buscar un apoyo. Yo he entendido que se debe hacer, es algo que a mí me ha ayudado y es por eso que hoy en día soy así”, detalló Yalitza Aparicio.

Todo ello lo comprendió a raíz del duro comienzo que tuvo cuando saltó a la fama: “Bueno, yo creo que en el momento que estoy ya asimilé muchas cosas. Ustedes fueron testigos de lo que viví cuando comencé en este medio, pero he entendido todo esto como parte de mi proceso”.

Aseguró que, afortunadamente, no ha llegado a un punto de quiebre como lo tuvo su personaje en “Mujeres asesinas”, por lo que emocionalmente, le costó entenderlo, pero comprende a veces dejamos pasar las cosas, que terminan acumulándose e incrementando, hasta que detona y se toman decisiones erróneas.