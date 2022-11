¡Qué fuerte! No creerás el motivo de por qué Tadeo Bonavides toma clases en línea

Tadeo Bonavides, hijo del actor Carlos Bonavides, empezó en el mundo de la actuación desde muy chico, y esto de algún modo “interfirió” en su vida escolar, pero no del modo que uno se imagina.

En una reciente entrevista, el joven actor de 14 años, quien formó parte de “Una familia de diez” e interpretó a ‘Justito’, habló del intenso bullying que sufrió cuando era más pequeño y que llevó a sus padres a tomar la decisión de sacarlo de la escuela.

Según lo que compartió Tadeo Bonavides, el bullying era tan intenso que incluso los profesores lo permitían y se reían de ello, haciendo de su experiencia escolar un infierno.

Tadeo Bonavides sufría bullying por ser un niño actor

Contrario a lo que muchos pueden llegar a creer, la fama no siempre trae consigo cosas buenas. Eso lo experimentó en carne propia el hijo del actor Carlos Bonavides cuando estaba en primero de primaria, sus compañeros lo atacaban constantemente.

“Todo mundo me hacía bullying, hasta los profesores, ¿puedes creerlo? (se ríe); eran tremendos los compañeros”, contó el joven.

Relató que cuando se intentó unirse al equipo de fútbol escolar, sus compañeros le decían que era un “actorcito” que nunca lograría entrar, entonces le aventaron un balón al estómago tan fuerte que perdió el aire, y le pidió a su mamá que lo sacara de ahí.

Pero eso no fue lo peor, ya que llegaron a tirarlo por las escaleras: “Mi salón estaba en el segundo piso, y un día me agaché a amarrarme las agujetas y cuando me levanté, dos niños por atrás me aventaron por las escaleras y me fui al hospital, me enyesaron; tenía como 6 años”.

Entonces, el joven vio un comercial de CEA infantil y le pidió a su papá llevarlo, hizo un casting y quedó. Tiempo después una maestra que le daba clases particulares y les comentó a sus padres del sistema home school.

“Son en línea, tres veces a la semana, una hora, y tengo mis profesores que se adaptan a mi tiempo; tengo mis tareas, mis libros, presento exámenes y estos me van a ir dando los certificados... es como si fuera a una escuela, pero sin ir... está chistoso, pero le agarré la onda”, detalló Tadeo Bonavides.