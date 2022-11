Gustavo Adolfo Infante sostiene una acalorada discusión contra Vicente Fernández Jr.

Una vez más, Gustavo Adolfo Infante protagoniza un altercado con otro famoso, en esta ocasión tuvo unas palabras con Vicente Fernández Jr., en su programa “De primera mano”.

A raíz de la información que se compartió en la prensa, sobre que el hijo mayor del Charro de Huentitán habría cedido o le habrían quitado parte de su herencia, en un encuentro con los medios, Vicente Fernández Jr., aprovechó para desmentirlo.

“Muchos medios de comunicación se han creído las caricaturas que sacó la otra televisora, los tres hermanos estamos unidos con mi madre más que nunca”, expresó el novio de la llamada Kim Kardashian mexicana.

También comentó que todo eso eran puros “chismes de pasillo” y dio a entender que el conductor, Gustavo Adolfo Infante, era una figura que carecía de credibilidad.

En el programa “De primera mano”, establecieron contacto vía telefónica con el hijo mayor del ‘Chente’, donde comentó que no era problema de nadie lo que hiciera con su herencia, pues al fin y al cabo su padre se lo había dejado a él.

Gustavo Adolfo Infante le dio la razón con ello y explicó que lo que le molestó es que hubiera puesto en duda su credibilidad, sabiendo que ha logrado desmentirlo en dos ocasiones.

“Por otro lado, si cediste o te quitaron los terrenos o como haya sido tampoco es mi problema... yo creo que no tengo falta de credibilidad, agradezco que tomes la llamada para decir que no nos vas a explicar nada”, dijo Gustavo Adolfo Infante

Vicente Fernández Jr., antes de colgar expresó que sabía que muy probablemente usarán su entrevista para hablar de él toda la semana, a lo que el conductor le replicó que él no tenía el mismo peso que su padre para que estén hablando tanto de su persona.

El hijo mayor colgó, evidentemente molesto, pero la producción del programa se volvió a poner en contacto con él, y el conductor tuvo que ofrecerle una disculpa. “Nunca fue mi intención ni me deseo faltarle el respeto a alguien tan grande tan grande como tu papá, a alguien que generosamente me abrió las puertas del rancho “Los Tres Potrillos” y me dio infinidad de entrevistas”, dijo el periodista en su disculpa.