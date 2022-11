Galilea Montijo recuerda que hizo casting para Garibaldi

Desde hace algunos años, Galilea Montijo se ha convertido en una de las conductoras más populares e importantes de la televisión mexicana, desempeñándose en otras actividades como modelo y actriz de telenovelas. Sin embargo, otra de las facetas de esta famosa es que también ha intentado cantar, un talento que ha mantenido bajo perfil, pero que una que otra vez intenta demostrar a todos.

De esta manera, la animadora de televisión recordó durante un encuentro con los medios el momento en el que realizó un casting para pertenecer al grupo musical Garibaldi, aunque, confesó que estos no aceptaron que entrara a la banda. “No me rechazaron, me dijeron: ‘La niña no canta’ y bueno, no canto”, aseguró.

Asimismo, dijo que eso había ocurrido hace mucho tiempo, cuando la cantante Paty Manterola se había retirado de la agrupación pop mexicana de los 80′s. “Fue hace muchos años, fue cuando salió Paty Manterola, ¿puedes creerlo?”, detalló Montijo.

En donde agregó que en ese entonces ella se encontraba estudiando en el ‘Centro de Educación Artística’ cuando se hizo lo del casting. “Luis de Llano estaba haciendo el casting, yo estaba en el CEA, lo intenté pero no se pudo, por algo no se pudo, no me tocaba la bolita”.

Por otro lado, mientras que Galilea paseaba por la alfombra de los premios ‘Glamour Woman of the Year’ también reveló como se siente en el momento. “Muy contenta, muy agradecida, con mucho trabajo, pero sobre todo muy agradecida”.

Ya para finalizar, la conductora del programa matutino ‘Hoy’, habló un poco de cómo está la situación en el mismo y como finalizarán el año en la producción televisiva. “Cerramos sin Tanía, que se nos va a Qatar, pero regresa para el cierre del programa. Escalona se nos va a ser mamá. Pero creo que viene Marisol González, entonces muy contentos, y regresa Tania para cerrar el año”.