Daddy Yankee responde a las acusaciones de Don Omar: “él va a tratar de justificar que se rindió”

La competencia entre Don Omar y Daddy Yankee se remonta de hace varios años, sin embargo, en los últimos meses se ha revivido un episodio en específico tras una serie de conciertos juntos que tuvieron en el año 2017.

Luego de 5 años, William Omar Landrón Rivera, mejor conocido como Don Omar, acusó a Daddy Yankee y a su manager Raphy Pina, de armar una serie actos incorrectos en su contra, como comprar una portada de un periódico en Puerto Rico donde hablaban mal del intérprete de ‘Pobre Diabla’ y desconectarle la consola en uno de los conciertos que formaban parte de la gira “The Kingdom”, en la que ambos se median ante el público por saber quien era el mejor exponente del reggaeton.

Tras las fuertes acusaciones de Don Omar, Daddy Yankee aprovechó una entrevista con el periodista dominicano, Santiago Matías, para dar su versión de los hechos.

Daddy Yankee: “Te quitas, no hay excusa”

“Oye esos conciertos, te apagué la consola en el Madison, en los otros conciertos que tuvimos y la gente me vió como el ganador. Me entiendes lo que te quiero decir”, inició el ‘Big Boss’.

“Es lamentable, que él hasta el último respiro que le quede de vida, va a tratar de justificar, que no se rindió y se quitó, eso duele. Tú sabes, que pase el tiempo y diga, ‘te quitaste, no hay excusa’. Tú quieras buscar una justificación para motivarte, una falsa motivación”, agregó.

El boricua expresó que la verdad la tiene cada persona en su corazón y cada quien tomará la decisión de hablarlo cuando lo vea conveniente.

“Eso es un problema grande, no importa lo que la gente diga, no importa tu opinión, la opinión de nadie. Es que tú sabes en el fondo de tu corazón, que eso fue lo que pasó, y no hay manera de justificarlo”, concluyó.