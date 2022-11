¿Madrugar para ver la Copa Mundial Qatar 22? Disfruta sin sufrir de insomnio crónico

El llamado ‘jet lag’ o desfase de horario, produce un trastorno temporal del sueño puede afectar a cualquier persona que viaje y pase rápidamente por uno o varios husos horarios, causando distintos síntomas que van desde la fatiga, hasta desencadenar insomnio crónico, destacó la doctora Guadalupe Terán Pérez, presidenta de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño.

La embajada de Qatar en México y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), estima que entre 40 mil y 80 mil aficionados mexicanos viajarán a ese país del Medio Oriente, cuyo horario tiene nueve horas de diferencia con México, para presenciar la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 que se llevará a cabo del 20 de noviembre al 18 de diciembre.

La doctora Terán Pérez, detalló que al viajar a sitios con una, dos, nueve o más horas de diferencia respecto al huso horario acostumbrado, los viajeros tienen un desfase en su reloj biológico y su ciclo del sueño, por lo tanto, dormir les va a costar más trabajo ya que por cada hora de cambio de horario el cuerpo tarda 12 horas en adaptarse.

Incluso quienes no viajen a la Copa Mundial y sigan por televisión los partidos de la selección mexicana, tendrán un desfase de horario que les puede llevar a tener trastornos del sueño.

Los síntomas del jet lag son:

Dolor de cabeza

Alteraciones en el sistema digestivo y el apetito

Sentirse muy cansados durante el día

Irritabilidad

Problemas de atención y memoria

Cambios en el estado de ánimo y alteración del sueño

Insomnio

Somnolencia excesiva

Se puede evitar tomando melatonina de liberación prolongada (Cronocaps) antes del viaje, durante el trayecto si es que no se conduce un vehículo o al llegar al destino.

“A veces todo empieza con un jet lag que no se abordó adecuadamente y después en un problema, generamos una serie de pensamientos y emociones negativas porque no se duerme bien, algo que se llama aprendizaje al insomnio. Y cada que llega la hora de dormir la preocupación y miedo no deja dormir y detona el insomnio”, detalló la doctora Terán Pérez.

La recomendación es que a cuatro días antes del viaje, iniciar con melatonina de liberación prolongada que actúa exactamente como la hormona que nuestro cuerpo produce, en el horario de noche del lugar que se va a visitar.

Es decir, si se viaja a Qatar, cuando en México son las 12 del día allá son las 9 de la noche (es decir 9 horas de diferencia), entonces se debe tomar la melatonina de liberación prolongada (Cronocaps) a mediodía para que el cuerpo se acostumbre a tener somnolencia y al llegar al destino mantenerla a las 9 de la noche.

La presidenta de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño recordó que 17% de la población adulta en México padece de insomnio y que éste es el trastorno del sueño más frecuente y la melatonina de liberación prolongada generalmente forma parte de su tratamiento.