Karol Sevilla admite que podría salir con mujeres, ¿por eso cortó con Emilio Osorio?

El rompimiento entre Karol Sevilla y Emilio Osorio tomó a muchos por sorpresa, y todavía siguen existiendo dudas sobre por qué la pareja decidió terminar cuando ambos parecen seguir llevándose tan bien.

Luego de estar juntos 14 meses, el pasado mes de septiembre Karol Sevilla anunció que su noviazgo con el hijo de Niurka Marcos había terminado, pero que ambos habían quedado en muy buenos términos.

Alegó que, debido a diferentes compromisos laborales que harían que ellos no pudieran estar juntos por mucho tiempo, decidieron que lo mejor sería terminar su relación, mientras aún conservaban buenos recuerdos de ella.

La actriz y cantante fue entrevistada recientemente en el programa “Fórmula Espectacular”, donde habló un poco sobre su rompimiento y posibles futuras relaciones.

Karol Sevilla dijo que, a pesar de tener muy buenos recuerdos de su relación con Emilio Osorio, no le gustaría volver a estar con alguien del medio.

“Acabamos de cortar, pero bueno, son etapas de la vida y estamos contentos. No voy a entrar en detalles, pero quedamos muy bien como amigos, lo adoro con todo mi corazón”, aseguró la cantante.

Entonces, el periodista Gabriel Cuevas le preguntó si ella estaría dispuesta a experimentar con alguien de su mismo sexo, a lo que la joven actriz contestó que en caso de que le atrajera otra mujer, sí lo intentaría.

“Claro, yo no digo que no a nada, la verdad es que, si se da qué bueno y si no, no, tampoco es algo que estoy buscando como para entrar en el mundo y que la gente me acepte, no, si se da que yo ande con una mujer está bien, no tiene nada de malo, yo creo que ahorita somos libres de hacer lo que queramos y el amor siempre manda”, expresó Karol Sevilla.

La chica Disney expresó que las personas pueden amar a quienes quieran, sin importar el sexo, y que, si se llegara a dar el caso, no le preocuparía lo que dijeran los demás, porque es su vida y nadie tiene derecho de opinar nada sobre ella.