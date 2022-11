Paola Rojas vuelve a recordar el video de Zague y todo lo que sufrió después por ello

Paola Rojas volvió a tocar el tema de lo que vivió tras hacerse público el video íntimo de su entonces esposo, Luis Roberto Alves “Zague”, y contó que lo superó gracias al apoyo de sus seres queridos.

En el 2018, se llegó a filtrar un video sexual de Zague, que demostraba que le estaba siendo infiel a la periodista. A raíz de ello, tuvo que lidiar con una mediática separación y soportar el ciberacoso que se derivó de eso.

Admite que fue un proceso sumamente doloroso, y que, de no haber contado con una red de amor, no cree que lo hubiera podido superar de la mejor manera.

“Lo que les diría es que siempre construyan una red de amor, esa es toda la diferencia. Lo que sea que tengas que vivir, si tienes alrededor a personas que te aman profundamente es otro tema”, expresó Paola Rojas en el canal de YouTube de Isabel Lascuráin.

También te puede interesar:

Zague se muestra sin playera y presume gran físico a sus 55 años

¿Paola Rojas posará para revista de caballeros?, esto es lo que se sabe

Estoy agotada, Paola Rojas se va de Radio Fórmula

Paola Rojas dijo que proteger a sus hijos fue su máxima prioridad mientras lidiaba con el escándalo sexual de su exesposo

En aquella época, Paola Rojas tuvo que lidiar con burlas, violencia digital, acoso y hasta mensajes de índole sexual, mientras vivía el dolor de un engaño.

Pero a pesar de todo eso, su prioridad fue salvaguardar el bienestar de sus hijos: “En primer lugar estaban mis hijos y todo lo que hice, declaré, decidí, todo fue primero pensando en ellos, nunca haré ni diré nada que los lastime”.

Aseveró que eso fue lo mejor que pudo haber hecho, porque no permitió que la rabia y el dolor la consumieran. Asimismo, compartió que ocuparse en su trabajo también la ayudó mucho.

“En ese momento me movilizó la responsabilidad, yo tengo que ir a trabajar y no hay pretexto para no hacerlo; pero creo que hay algo más profundo y es que no tengo porque sentir vergüenza, pero la sentía”, reveló Paola Rojas.