“Sylvester Stallone me tiró la onda”: Carmen Campuzano relata la experiencia que vivió con el protagonista de Rocky

Llegó a ser considerada una de las mujeres más bellas de México. Carmen Campuzano nunca pasaba desapercibida en su juventud y más de un famoso cayó en sus encantos.

La top model mexicana de 52 años, nacida el 6 de septiembre de 1970, deslumbró con su belleza al famoso actor estadounidense quien es mundialmente conocido por películas con los aguerridos personajes de Rocky y Rambo.

Carmen Campuzano relató al programa De Primera mano transmitido por Imagen Entretenimiento que en su juventud vivió un coqueteo del actor Sylvester Stallone.

Stallone, nacido en Nueva York, Estados Unidos, el 6 de julio de 1946, fue durante décadas el sueño de muchos seguidores por su físico corpulento y la imagen de fuerza que proyecta en sus producciones.

A sus 76 años acumula una larga carrera de películas de acción en Hollywood, donde también se ha dedicado a la producción y la dirección cinematográfica.

Carmen y su encuentro con Stallone

Carmen Campuzano volvió brevemente a las pantallas de televisión al participar en MasterChef Celebrity, pero tras semanas en el programa transmitido por TV Azteca se convirtió en la cuarta eliminada del reality show donde comenzaron 20 famosos el 21 de agosto de 2022.

Su experiencia con Sylvester Stallone es apenas una de muchas que tuvo cuando estuvo en la cúspide de su carrera como modelo. Fueron varios los tropiezos que la llevaron a declinar en su carrera entre los que destacan temas de salud y adicciones.

Esto fue lo que dijo de su encuentro con el actor estadounidense: “Lo estaba entrevistando a Sylvester Stallone y me picaba las costillas por atrás, era de mis primeras entrevistas que hacía”.

Entre risas contó que Sylvester Stallone le “tiró la onda”.

“Él es bajito de estatura”, describió la modelo que mide 1,78 m.

“Él se daba cuenta y me picaba las costillas y me dijo muy audaz que si no quería ser la próxima protagonista de su próxima película”, pero eso no se dio porque “no hubo triquis triquis”, bromeó al comentar que Stallone la había invitado “para que fuera mi cena de esa noche...”.

“Era muy sugerente el rollo, pero no se le cumplió porque yo no soy trofeo (…) Él era sinvergüenza, coqueto y estaba en su momento de fama (…) Pero Nunca me faltó el respeto, jamás hubo una falta de respeto, si todo como mucho encanto, iba dando a entender...”, relató Carmen.