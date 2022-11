Mira el parecido de Angelique Boyer con su hija en ‘El Amor Invencible’

Angelique Boyer cada vez reta a su talento como actriz. Es que en esta nueva producción dramática; ‘El Amor Invencible’, será madre de dos adolescentes. La actriz de ‘Teresa’, enfrenta su primer papel como madre y debuta con mellizos. En esta oportunidad, la actriz dará vida a ‘Leona’, una mujer que años después de haber dado a luz a sus hijos, busca venganza contra aquellos que se los arrebataron justo después del parto.

Los hijos de Boyer en esta telenovela que también protagoniza con Danilo Carrera serán interpretados por dos jóvenes actores: Isabella Tena y Emiliano González. En una estrevista a Televisa Espectáculos, la actriz dijo: “Leona es el personaje más mamá que me ha tocado interpretar… Me conmoví muchísimo de lo que me provocó, de lo que sentí, de lo que me pasó y estoy muy emocionada por tocar esas fibras y conocer a una mujer con tantas agallas” comentó.

Así fue el encuentro entre dos actrices igual de talentosas ¡y muy parecidas entre sí! 🤩😍🤭https://t.co/upYLv7uI3g — Las Estrellas (@Canal_Estrellas) November 22, 2022

Impresionante parecido

Durante las grabaciones de la telenovela ha llamado la atención los rasgos físicos que tiene Isabella Tena con Boyer que actualmente tiene 15 años en su papel en ‘El Amor Invencible’. Hay quienes consideran que el parecido de la adolescente llama la atención porque es muy similar la apariencia física de Boyer cuando grabó la telenovela ‘Rebelde’. En 2004, Boyer tenía tan sólo 16 años cuando interpretó por primera vez a ‘Vico’, un añito más de la edad que tiene Isabella actualmente. Sin embargo, Isa no está tan lejana de sus 16; en enero de 2023 será su próximo cumpleaños.

Los críticos de las telenovelas apuntan a que ambas lograrán una gran química en sus respectivos papeles a pesar de que existen personas que consideran que lo mejor fue haber ubicado a actores más jóvenes que cubrieran el papel de los hijos de Boyer. Sin embargo, las grabaciones siguen en desarrollo y con mucha expectativa para los seguidores de este nuevo dramático.