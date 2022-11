Video: Mariazel rompe en llanto tras mala experiencia en Qatar

Mariazel además de ser parte de la familia disfuncional de Me caigo de risa, también forma parte del equipo de TUDN por lo que se encuentra en la cobertura del Mundial del Qatar.

Mariazel

A través de sus redes sociales, la conductora y modelo contó una mala experiencia que vivió en aquel país, al intentar salvar una vida. Mariazel Olle Casals publicó un video en sus cuentas de Instagram el que apareció llorando y un poco alterada.

La también actriz de 41 años relató que un automovilista atropelló de forma deliberada a un gato, y aunque ella intentó evitar el incidente al ponerse en riesgo su vida, sus esfuerzos no fueron suficientes y el gato fue arrollado.

“Acaban de atropellar en mis narices a un gato, se los juro que la persona tuvo tiempo de frenar, yo me puse en el camino, pero vi que no iba a frenar y se lo llevó”, explicó Mariazel, y agregó “no puedo creer que exista gente así, con esa indiferencia, obviamente si tu vida corre peligro y no puedes frenar pues haces lo que tienes que hacer, pero si en verdad puedes evitarlo, hazlo, carajo”.

Entre lágrimas, Mariazel relata terrible experiencia en #Qatar2022 pic.twitter.com/GmjNFAznzU — Lo + viral (@VideosVirales69) November 23, 2022

Su peso actual es de 54 kilogramos, el cual pudo obtener a base de una sana alimentación y una rigurosa rutina de ejercicio, como lo muestra a través de sus redes. Mientras que mide 1.65mts de estatura.

¿Cuántos hijos tiene Mariazel?

Con 39 años de edad, la famosa solo ha tenido una hija, y ha dicho en varias ocasiones que no quisiera tener más.