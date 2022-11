¿Estuvo detenido? Gustavo Adolfo Infante aclara inconveniente por violar orden de restricción

Hace poco, Sergio Mayer publicó en su cuenta de Twitter que un conductor de Imagen Televisión se estaba escondiendo de las autoridades por haber ignorado una orden de restricción que le interpuso una actriz, y, evidentemente, se refería a Gustavo Adolfo Infante.

“Adivinen ¿Qué conductor de TV anda escondido por haber hecho caso omiso a una orden de restricción de un juez, y seguir violentando a una actriz en sus programas y ahora tiene una orden de arresto? Pista; es de Imagen Televisión”, redactó el también político en un tuit.

Adivinen ¿Que conductor de Tv anda escondido por haber hecho caso omiso a una orden de restricción de un juez, y seguir violentando a una actriz en sus programas y ahora tiene una orden de arresto? Pista; es de @ImagenTVMex — Sergio Mayer B. (@SergioMayerb) November 24, 2022

Como bien sabemos, el autoproclamado periodista de las exclusivas, tiene una orden de restricción de Gaby Spanic, que le impide hacer mención de ella ante cualquier medio.

Además, es de conocimiento público las diferencias que ha tenido Gustavo Adolfo Infante con el actor y cantante.

“Eres mezquino y manipulador”: Sergio Mayer se lanza contra Gustavo Adolfo Infante en plena transmisión https://t.co/ubCwzvjOCi pic.twitter.com/hdDqoM7tZJ — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 29, 2021

Gustavo Adolfo Infante no fue arrestado

A través de una transmisión en Facebook, el conductor decidió aclarar esta noticia, dejando claro que él no se estaba escondiendo de las autoridades mexicanas, ni había violentado a ninguna actriz.

“Que tengo una orden de arresto por desacato a un juez por el tema de una actriz de la cual no puedo decir su nombre y el día de hoy, un señor que me demandó, Sergio Mayer, pone que me estoy escondiendo pone que tengo una orden de arresto por violentar a una actriz”, dijo el conductor.

¡A punto de ser detenido!



El periodista Gustavo Adolfo Infante habría recibido orden de aprehensión después de hacer hecho caso omiso a la restricción contra Gaby Spanic, sin embargo ha solicitado un amparo.#GustavoAdolfoInfante #GabySpanic pic.twitter.com/TJKQfZpegi — Temporada de Premios (@alex1ero) November 25, 2022

Después detalló que él solo mencionó a Gaby Spanic en el programa “De primera mano”, fue para rechazar la forma de pago con la que ella intentó saldar la deuda que le debe por haber perdido el juicio.

“Hay un centro de detención administrativa, no es una cárcel, y para mí, por mencionar a una persona que tenía una deuda, aprovecharon y le llevaron el video al juez. Entonces un juez ordenó mi detención por 6 horas. Hablé con mi abogado Alonso, y Alonso promovió un amparo pues no voy a ir ni las 6 horas, ni una hora, ni nada”.

Además, prometió que pronto daría en su programa una noticia aún más grande que su supuesto arresto.