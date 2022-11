Marimar Vega acepta que fue una persona tóxica en sus anteriores relaciones

Marimar Vega estuvo recientemente en el pódcast de Omar Chaparro y Lucy (la ‘Mojarrita’), “Escucho borroso”, donde habló de lo feliz que se siente por la sana relación que mantiene con su esposo Jerónimo Rodríguez.

De hecho, la actriz confesó que su relación va tan bien que ha llegado a plantearse la posibilidad de ser madre. “A mí no me gusta celar, porque mi esposo no me cela y soy la más feliz, ni necesito que me cele, ni pienso que no me ama, porque no me cela”.

Esto lo dijo en referencia a sus relaciones anteriores, pues considera que, en retrospectiva, mantuvo una dinámica muy tóxica en ellas, por ende, ella también era alguien tóxica.

Marimar Vega admite haber sido tóxica, pero deja claro que ya no es de ese modo

La actriz confesó que tuvo novios muy celosos, y como ella participaba y permitía esa dinámica, al final también lo era. “Acuérdense que, si los catalogamos como tóxicos, yo también fui tóxica, por algo seguía ahí”, detalló la actriz.

“Yo era mucho más tóxica de lo que soy ahora, pero tiene que ver con lo que uno se conoce y uno trabaja. Primero, creo que hacerme responsable de mis emociones, no puedo hacer responsable a los demás de nada, todo lo que pase es mío” aseguró la actriz.

No obstante, con su esposo ha aprendido a disfrutar plenamente de su relación, incluso Omar Chaparro que es amigo de la pareja, admitió que Jerónimo Rodríguez, es alguien muy bueno.

“Pero tu esposo es otra cosa, opuesto a los que anduviste. El Jero adorable”, dijo el actor.

A lo que Marimar Vega contestó: “Yo le voy a echar una flor a mi esposo, pero es real; Jero es tan empático, de verdad, que no hay nada que él no le dé gusto, si yo estoy bien, aunque signifique que me extraña, que no me puede ver, a él, si yo estoy bien, de verdad está feliz, es una cosa”.