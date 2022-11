Ludwika Paleta revela lo liberador que fue para ella divorciarse

No hace mucho, Ludwika Paleta fue entrevistada por María Patricia Castañeda, donde habló cómo fue crecer en este medio y sobre su experiencia tras divorciarse de Plutarco Haza.

La actriz compartió que involucrarse a tan temprana edad en el mundo del entretenimiento fue duro, sobre todo porque ella quería ser una persona que pasara desapercibida.

“Muchas niñas querían ser famosas y yo quería ser normal. Yo quería poder ir a las fiestas sin que nadie me conociera y poder subirme al micro con ellas sin que nadie me pidiera autógrafos”, expresó Ludwika Paleta.

Otra cosa que la fama junto con las responsabilidades del matrimonio y maternidad le quitaron, fue tener la opción de salir de paseo y perderse por unos días sin rendirle cuentas a nadie.

Otro de los temas que trató esta querida actriz, fue cómo se sintió tras divorciarse de Plutarco Haza, con quien concibió un hijo cuando tenía 21 años.

Plutarco Haza, sólo trata a su ex Ludwika Paleta por su hijo - http://t.co/dqicxYwTuG pic.twitter.com/nBOofOZgpx — San Luis en Contacto (@slencontacto) July 7, 2014

Para Ludwika Paleta el divorcio fue una de las experiencias más liberadoras de su vida, pues considera que casarse y tener un hijo siendo tan joven no fue la mejor decisión, aunque dejó claro que no se arrepiente de haber tenido a su hijo.

“No quiero que suene feo porque mi matrimonio me dio muchas cosas y unas de las más preciadas y que más amo en el mundo, que es Nicolás, pero yo tenía que vivir otra cosa”, empezó a explicar.

“Yo me liberé, me quité tantas cosas de encima y florecí y me convertí en otra persona y aprendí mucho y salí con uno y con otro, pero si uno no hace esas cosas cómo va a aprender. Yo tenía ganas de disfrutar la vida, estaba en un gran momento y empecé a conocer gente… me tardé, me tardé mucho”, detalló Ludwika Paleta sobre lo que vivió tras divorciarse.