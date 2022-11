Miguel Bosé: “Raúl Velasco me prohibió presentarme en Siempre en Domingo por 20 años”

Miguel Bosé estuvo este fin de semana en Guadalajara para realizar varias actividades dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). El cantautor español, estuvo por segunda ocasión en la feria literaria, ahora para presentar su reciente libro Historia secreta de mis mejores canciones.

El nuevo libro es la tercera pieza del proyecto especial que arrancó que el año pasado con su autobiografía, El hijo del capitán trueno, que narra desde cómo se conocieron sus padres hasta los inicios de sus juventud, mientras que el segundo capítulo es la serie biográfica que se estrenó por Paramount+.

Bosé presentó, este domingo el libro con público, “mis canciones y mi vida está llena de amor, dolor, secretos, chantajes, risas y emociones. Mi vida siempre ha estado expuesta, eso a veces es muy doloroso”.

Miguel Bosé presentó su libro. (Rafael del Río/FIL / FOTÓGRAFO)

Los asistentes escucharon atentos las palabras de Miguel Bosé, a quien brindaron aplausos y porras durante el evento de la FIL.

“MI Dios no es el catecismo. Mi Dios no castiga, sino ama. Mi Dios da libre albedrío, no te corta las piernas y no te frustra. Si eres elegido no vas a tener una vida fácil, te quiere despierto. No creo que pueda haber una figura que tenga que obligarte a tener fe”, explicó al hablar de su Dios.

Malas experiencias con Raúl Velasco

El intérprete de Don diablo, también confesó que Raúl Velasco le prohibió presentarse en su primera visita a México en 1978.

“El primer viaje que hago, fue un viaje promocional en 1978 y vengo a hacer un Siempre en Domingo, que al final vine pero no me dejaron hacerlo, porque Velasco me lo prohibió, si Velasco me prohibió 20 años, no me quería por ‘raro’, como que decía: ‘este pinche españolito va a enseñarnos a la juventud mexicana qué hacer’. Me prohibió, peroel destino es muy irónico. La primea vez que hice Siempre en Domingo... Siempre lo mismo decía dentro de mí, él no estaba; la segunda vez fue para presentar el single de Salamandra y me dice: ‘¿Por qué no nos explicas lo que quiere decir en el texto de Salamandra? Yo me quería morir porque dije que mala suerte, tantos años por fin llego y tener que empezar a hablar del porno (risas),” puntualizó.

También puede interesarte: VIDEO: Cazzu y Christian Nodal demuestran su amor arriba del escenario

Bosé cerró su camino en Guadalajara con una firma de libros y afónico por la larga charla que brindó.

“Es el momento de soltar cosas que son tan vuestras como mías, esos secretos están saliendo a la luz, como una forma de lograr libertad”, finalizó.

Miguel Bosé presentó su libro. (Foto: Gabriela Acosta.)

Lo que viene