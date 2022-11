The Killers regresa a México en 2023; te contamos todos los detalles

The Killers regresa a México en 2023. / Foto: Getty Images (David Becker)

La banda de rock originaria de Las Vegas, The Killers, anuncia su esperado regreso a la Ciudad de México y Guadalajara para 2023. Después de causar furor con la noticia de su aparición estelar en el festival Tecate Pa’l Norte en Monterrey, The Killers confirma dos conciertos más en su visita a México: primero, el 30 de marzo en la Arena VFG y después, el 1 de abril en el Palacio de los Deportes, donde nos presentarán todos sus éxitos.

¿Cuándo comienza la venta de boletos?

BOLETOS: La Preventa Citibanamex para CDMX y Guadalajara se realizará el miércoles 7 de diciembre a las 11 AM a través de www.ticketmaster.com.mx. Mientras que, la venta general comenzará el jueves, 8 de diciembre.

Acerca de The Killers

The Killers es una banda de cuatro integrantes originaria de Las Vegas que se formó en 2003, juntando los talentos del cantante y tecladista Brandon Flowers, el baterista Ronnie Vannucci, el guitarrista Dave Keuning y el bajista Mark Stoermer.

La agrupación ha recibido incontables reconocimientos por sus logros artísticos, incluyendo múltiples nominaciones a los GRAMMY®, los American Music Awards, MTV Video Music Awards, NME Awards, entre muchos otros. Su primer álbum, Hot Fuss, fue lanzado en 2004 con reconocimiento mundial. El disco contó con los sencillos “Mr. Brightside” y “Somebody Told Me”, además del himno “All These Things That I’ve Done”, que desde entonces ha sido aclamado por bandas como U2.

La banda giró por dos años ininterrumpidos tras Hot Fuss, tocando más de 400 shows y, eventualmente, regresaron a Las Vegas para comenzar a trabajar en el siguiente disco con los legendarios productores Alan Moulder y Flood. El resultado, una especie de carta de amor a su ciudad natal titulada Sam’s Town, que fue lanzada en 2006 y se mantuvo por 42 semanas en el Top 200 de Billboard. Una colección B-sides llamada Sawdust fue lanzada en 2007, seguida de su tercer álbum de estudio, Day & Age, el cual fue publicado con elogios de la crítica especializada en 2008, abanderado por el exitoso sencillo “Human”.

The Killers publicaron Battle Born en septiembre de 2012, el cual los vio expandirse con una gira mundial en países que no habían visitado antes y, finalmente, tuvieron el honor de presentarse en el mundialmente renombrado Wembley Stadium, con uno de los más monumentales y significativos conciertos de su carrera. Después de una década de hacer música, en noviembre de 2013, The Killers lanzaron una colección de sus éxitos, Direct Hits, la cual contuvo dos increíbles nuevas canciones además de los clásicos de su venerado catálogo. La agrupación, quien ha vendido más de 25 millones de discos en el mundo, y ha encabezado todos los festivales top en el planeta (Coachella, Lollapalooza, Glastonbury, Corona Capital), lanzó su súper exitoso álbum, Wonderful Wonderful, en septiembre de 2017.

El LP le dio a la banda su primer #1 en el Top 200 de Billboard en la semana de su lanzamiento en los Estados Unidos, además de la cima de las listas en el Reino Unido, México y Australia. En 2020, The Killers lanzaron Imploding The Mirage, considerado por la crítica como una de las mejores grabaciones en el lujoso catálogo de la banda; el disco fue el sexto #1 consecutivo de la banda en el Reino Unido, así como el octavo #1 de Brandon Flowers, dándole a la agrupación su primer acto internacional en recibir seis #1 consecutivos en el Reino Unido.

Imploding The Mirage también alcanzó el Top 10 del Top 200 de Álbumes Billboard, marcando su sexto disco Top 10 en Estados Unidos. En 2021, The Killers lanzó su octavo álbum, Pressure Machine, un documento más tranquilo, basado en los personajes sobre la vida en una pequeña ciudad de Estados Unidos, inspirado por la crianza del frontman Brandon Flowers en la Utah rural. En 2022, comenzaron su más grande tour sold out a la fecha, tocando en estadios de Norteamérica y más allá.

