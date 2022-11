Esto es lo último que se sabe sobre el delicado estado de salud de Andrés García

A Andrés García le queda poco en este plano y es algo que él mismo ha dicho a sus seguidores. Este 2022 el actor de 81 años ha visto deteriorarse su salud de manera irreversible. La cirrosis hepática que sufre desde hace varios años empeora y no tiene cura.

Su cuarta esposa, Margarita Portillo, es la encargada de sus cuidados y en los últimos días ha sido noticia el pleito entre Andrés y su hijo Leonardo, quien acusó a Margarita de impedir que sus hijos lo vean, algo que el histrión negó rotundamente.

“Deja de chingar, no te metas con mi familia”, le dijo Andrés a su propio hijo en una llamada que fue grabada mientras estaba recostado en la cama.

En un comunicado Leonardo aseguró que Margarita supuestamente limita las visitas de Andrés y no ofrece detalles claros sobre su situación.

Leonardo García señaló en un comunicado que la relación familiar ha tenido altos y bajos, como en cualquier familia, “pero eso no significa que el amor de hijos hacia nuestro papá no exista”.

“El carácter de mi papá en ocasiones puede ser muy complicado y explosivo, pero eso no cambia de ninguna manera mi amor hacia él”, apuntó el texto compartido por Leonardo en Instagram.

“Desde hace mucho tiempo me encuentro sumamente preocupado y angustiado por su estado de salud real, porque desafortunadamente la persona que en ocasiones lo atiende, y digo en ocasiones porque ella no vive con él, y solo está en algunos momentos con él, Margarita Portillo, no nos comparte información completa, no los cuidados que está recibiendo”, añadió.

“Y así mismo, cuando ella está no nos da acceso a visitarlo (…) No sé qué intereses personales o económicos traiga Margarita y su hijo Andrés con mi padre alejándolo de todos los que lo queremos, pero no lo vamos a permitir”, recalcó Leonardo en su comunicado.

Leonardo García, hijo de Andrés García, emitió un comunicado que molestó mucho a su padre @leonardogarciaof

Los últimos días de Andrés García

En septiembre pasado el actor pronunció unas palabras que eran en sí una despedida: “Amigos quizá estamos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy débil y muy enfermo”.

Andrés García, que acumula en su carrera más de 100 producciones cinematográficas y televisivas, ha querido mandar un mensaje a sus seguidores para que reflexionen sobre el consumo excesivo de alcohol.

“Quiero advertirles a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes sobre la cirrosis hepática”, apuntó Andrés en un emotivo mensaje en el que a su manera quiso alertar a sus seguidores sobre las fatales consecuencias del abuso del alcohol.

“Pensé son historias de nuestros papás, son cuentos, porque nunca conocí a nadie con cirrosis hepática, quiero informarles, ojalá les sirva de algo porque a los 82 años me acaba de dar cirrosis hepática y créanme que no es agradable, mi mujer Margarita me aguanta todas las pendejas que hago porque a causa de lo mal que me siento no tengo buen humor, aunque nunca he presumido detenerlo (…) por su bien, no les diría que no tomen, yo me bebí hasta el último tequila, pero si pueden hacer el esfuerzo y en lugar de tomarse un tequila todos los días, se toman uno tres veces a la semana, en lugar de cinco tómense tres, créanme que se van a evitar muchos problemas porque esto de la cirrosis hepática está muy fuerte”, remarcó el histrión que llegó a ser uno de los galanes más cotizados de todo México.

Andrés García se queda sin voz

“La voz se me echó a perder por tomar agua fría y me dio una neumonía”, contó Andrés al programa Ventaneando.

“Yo quisiera creer que estoy mejor día con día, me molesta mucho no poder hablar, de hecho, estoy pensando ir a ver un doctor de la garganta para ver cómo arreglo para hablar mejor”, declaró.

Sobre el pleito con su hijo Leonardo descartó que se trate de una guerra.

“A nadie le puedo permitir que hable mal de mi mujer injustamente (…) Es mi ángel, Margarita es mi ángel”, apuntó Andrés, que hace poco sufrió un desmayo que lo llevó de nuevo al hospital.

Medios señalaron que el actor supuestamente habría consumido sustancias que han sido prohibidas en medio de su estado de salud.