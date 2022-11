“Solo le importa el dinero”: Roberto Palazuelos arremete contra la esposa de Andrés García

La salud de Andrés García es frágil, pero también lo es su relación con sus hijos Andrés Junior, de 54 años, y Leonardo, el que había sido el más cercano de sus hijos.

Leonardo García, hijo de Sandra Vale y Andrés García destapó un huracán al publicar un comunicado donde habló sobre aspectos privados de su relación familiar.

En un comunicado que difundió el pasado 26 de noviembre, Leonardo García, de 49 años, acusó a Margarita Portillo de alejarlo de sus hijos y de someterlo al escarnio público al grabarlo en momentos de salud tan delicados.

“Desde hace mucho tiempo me encuentro sumamente preocupado y angustiado por su estado de salud real, porque desafortunadamente la persona que en ocasiones lo atiende, y digo en ocasiones porque ella no vive con él, y solo está en algunos momentos con él, Margarita Portillo, no nos comparte información completa, no los cuidados que está recibiendo (…) Y así mismo, cuando ella está no nos da acceso a visitarlo”.

“No sé qué intereses personales o económicos traiga Margarita y su hijo Andrés con mi padre alejándolo de todos los que lo queremos, pero no lo vamos a permitir”.

Su padre se enfureció con estas declaraciones y le pidió respeto para su esposa.

Roberto Palazuelos respalda a Leonardo

Roberto Palazuelos, amigo personal de Leonardo y quien tuvo hasta 2020 una relación muy cercana con Andrés García que incluso lo llamaba ‘hijo’, respaldó los señalamientos de Leonardo García sobre Margarita Portillo.

“A esa Margarita solo le importa el dinero”, escribió Roberto Palazuelos al solidarizarse con el comunicado que divulgó Leonardo García sobre su papá.

“@robertopalazuelosbadeaux gracias por tu apoyo hermano, tú sabes muy bien cómo está situación !!”, le respondió por su parte Leonardo a Palazuelos.

Roberto Palazuela apoya la tesis de Leonardo García sobre la esposa de su papá. @leonardogarciaof

Los internautas también han reaccionado.

“Si tú lo dices te creemos, porque tú eres quien estuvo muy cerca siempre de don Andrés”, “Cuando tú estabas cerca de Andrés su estado de salud era otro, lo tienen en el abandono total: ojalá pudieras acercarte a él antes de que sea demasiado tarde. Te queremos Roberto, eres un hombre íntegro”, “Seguro esa mujer le sembró cizaña en tu contra”,

“@robertopalazuelosbadeaux en una entrevista no recuerdo si fue en Ventaneando ella incluso se miraba molesta quejándose que ni vive con él, pero daba a entender que lo estaba haciendo muy a la fuerza y de mala manera ... deberían buscar esos videos como prueba @leonardogarciaof”, escribió uno de los seguidores de Andrés García.