Toñita se siente culpable por no detectar las señales de depresión de su hija

Hace poco se llegó a conocer la fuerte depresión que está atravesando la hija de Toñita, y por el que hace poco tuvo que ser hospitalizada. A raíz de esto, la exparticipante de “La academia” aconsejó a todos los padres a estar más al pendiente de sus hijos.

Fue en el reality, “Las estrellas bailan en Hoy”, que la cantante reveló que su hija había intentado acabar con su vida. “No sabe lo que es estar sola en un hospital, sin comer, sin tener a nadie, sin una pareja que esté ahí para apoyarte”.

Después, en una entrevista que le concedió al programa “De primera mano”, aconsejó lo siguiente: “(Deben) poner mucha atención a sus hijos, porque a veces tú los puedes ver bien, pero hay algo ahí que no está funcionando bien, ¿cómo te das cuenta? Tienes que analizarlos y poner más atención en ellos que en ti, sinceramente”.

Toñita aclaró que el padre de su hija si está al pendiente de ella

A raíz de las palabras que dijo la exacadémica en el reality, y a su ausencia en el hospital, muchos llegaron a pensar que la ex pareja de Toñita estaba eludiendo sus responsabilidades como padre, pero no es así.

“Yo sé lo comuniqué a él: ‘encárgate de tu hija, que no le falte absolutamente nada, yo me encargo de mí, no te preocupes, encárgate de sus gastos y con eso la armamos’, si yo veo que el papá se porta digamos grosero, no quiere pagar como lo hacen algunos, que sí existen, entonces yo ya me meto en lo legal, pero en ese aspecto tenemos una buena comunicación”, detalló la artista en el programa.

También, admitió que ha llegado a sentirse culpable por la depresión de su hija, ya que no supo detectar a tiempo los síntomas. Por eso, les recomendó a los padres que escuchen a sus hijos sin juzgarlos, ni menospreciar lo que sienten, porque eso puede jugar en su contra.

#Toñita confiesa se siente culpable por la depresión y el intento que tuvo su hija de quitarse la vida#DePrimeraMano👌: https://t.co/kyWLROea3n pic.twitter.com/gKb6vLicjY — De Primera Mano (@deprimeramano) November 29, 2022

También resaltó el hecho que ella ha estado muy ausente debido a las largas jornadas laborales que le toca hacer, “Sí te agarra la culpabilidad de decir ‘si yo hubiera estado más tiempo’, pero el ‘yo hubiera’ no existe”.