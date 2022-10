Toñita aclara toda la polémica entre ella y Manelyk: “soy su fan”

Hace unos días, Toñita Salazar y Manelyk González protagonizaron una discusión en la nueva temporada de “Las Estrellas Bailan en Hoy”, ya que las cámaras del reality captaron cuando Toñita estaba hablando mal de la exintegrante de la Acapulco Shore.

En el video que mostraron en el concurso de baile, se pudo escuchar cuando Toñita Salazar estaba hablando con su compañero de baile, Tony Garza, sobre la pareja conformada por Manelyk González y Luis ‘Potro’ Caballero.

En esa conversación, Toñita le aseguró a su compañero que la influencer pudo ganar la temporada anterior del reality gracias a su popularidad y no tanto por cómo baila, “Mane baila bien, no sé cómo baile ‘El Potro’”.

Por su parte, Tony Garza le contestó que él no sabía quién era Manelyk, a lo que Toñita le dijo: “Es una vieja... de Acapulco Shore”.

Toñita Salazar dice que no se disculpará con Manelyk pues piensa que no le dijo nada malo

Tras todo el escándalo que se armó en “Las Estrellas Bailan en Hoy” y todo el debate que se abrió en redes sociales al respecto, Toñita dejó muy en claro que no tiene nada en contra de Manelyk, pero que tampoco se piensa disculpar, porque no dijo nada malo.

“Dije ‘no baila, pero tiene un montón de seguidores’. A mí, personalmente, puedo decir que, tanto Mane como yo, no bailamos, así como otros que bailan más bonito, a eso me refería, pero sí somos muy trabajadoras”, aclaró la ‘Negra de Oro’.

Además, resaltó que lo que ella quiso decir fue que ni ella ni Manelyk eran excelentes bailarinas, pero bailaban bien, y que la verdadera competencia estaba en el apoyo que recibía del público, que los pueden salvar cuando estén en riesgo de irse.

También reveló que entre ambas no hay resentimiento, y se la pasan bien juntas, e incluso dijo que era su fan. “A mí me gustaba mucho ver a la Mane en Acapulco Shore, yo era su fan. La gente no sabe eso y yo me la pasaba viendo todas las 20 mil temporadas que sacaron. Ya cuando la Mane salió, ya no lo vi”.