Esto dijo Karol G a los que critican su forma de hablar inglés

El crecimiento de un artista en la actualidad, se encuentra en su facilidad para comunicarse con el mayor número de personas. Es por eso que muchos artistas latinos se han visto obligado a aprender inglés para tener mayor éxito en sus promociones por el mercado de Estados Unidos.

Recientemente, Karol G ha aprovechado los chistes que se han realizado con ella, por su acento al momento de hablar inglés, para realizar un video al respecto.

La colombiana hizo un video de TikTok donde se le ve enviando un audio y escribiendo sobre la imagen “Como crees que hablas inglés”, de este modo, se le escucha simular un diálogo fluido de una persona nativa, pero todo cambia cuando escucha lo que envió y en ese momento redacta: “Como de verdad hablas”, y es ahí cuando se escucha un audio de la propia cantante con su característico acento colombiano.

La cantante de música urbana acompañó el video bajo el título de “Para qué fingir”, seguido de emoticones llorando de risa.

Reacciones de los usuarios

Los fans de la artista se tomaron el video con humor y defendieron el acento de la colombiana al momento de hablar inglés.

@Paumoralc: “Tu acento es el mejor y soportennnm”

A pesar de que la intérprete de ‘Bichota’ ha hecho entrevista en inglés, ella misma ha revelado que le cuesta hablar el idioma.

“Yo soy de Medellín... nosotros los paisas tenemos un acento muy marcado, entonces cuando hablo en inglés, yo hablo con mi acento paisa... Yo me puedo defender en una conversación, puedo hablar en inglés, no lo hablo a la perfección, todavía veo películas que hay cosas que entiendo, cosas que no. Pero me siento bien donde estoy. Ya tengo ganas es de aprender otro idioma, quiero aprender a hablar portugués”, dijo en el programa MoluscoTV.